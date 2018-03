Mann wird in die Hand gebissen

Berlin. Beim Versuch seine Wertsachen zu verteidigen, ist ein 30-Jähriger verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagabend in der S3 zwischen Ostkreuz und Rummelburg unterwegs, als ein 53-Jähriger versucht hat, ihm seine Fotokamera zu entreißen. Im Gerangel biss der Täter dem 30-jährigen Mann ins Handgelenk, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem beide am S-Bahnhof Karlshorst den Zug verlassen haben, rief der 30-Jährige die Polizei. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige Täter wurde festgenommen.

( dpa )