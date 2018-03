Kinder fragen, der Zoochef antwortet

Die Berliner Morgenpost lädt zur Kinderpressekonferenz am 22. März – Jetzt bewerben.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) war schon da, die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) genauso wie die Hauptdarstellerinnen des Kinofilms "Bibi und Tina – voll verhext" samt Regisseur Detlev Buck. Bei der aktuellen Kinderpressekonferenz der Berliner Morgenpost rücken zwei der größten Attraktionen Berlins in den Mittelpunkt: Zoo und Tierpark Berlin. Denn zu Gast ist Andreas Knieriem, Direktor beider Institutionen.

Am 22. März wird sich Andreas Knieriem im Zoo Palast den Fragen von Kinderreportern stellen. Wie genau sieht der Alltag eines Zoochefs aus? Hat er Zeit, die Zootiere zu streicheln? Hat er ein Lieblingstier? Was machen Zoo und Tierpark für den Artenschutz? Wie wird das neue Raubtierhaus aussehen? Und wie genau wird man eigentlich Zoodirektor? Und wie Tierpfleger?

160 Grundschulkinder sind eingeladen, pünktlich zum Saisonstart von Zoo und Tierpark Andreas Knieriem mit ihren Fragen zu löchern. Die Kinderpressekonferenz wird von Morgenpost-Chefredakteur Carsten Erdmann moderiert. Im Anschluss folgt ein weiterer Höhepunkt: Dann haben alle Kinder die Chance, den vielseitigen Arbeitsplatz von Andreas Knieriem hautnah kennenzulernen – bei einer exklusiven Rallye durch den Zoo Berlin. Vier Stationen gilt es zu finden, an denen Guides der Zooschule spannende Einblicke in das Leben der beliebtesten Zootiere geben.

Bis 2030 soll der Tierpark umgebaut werden

Knapp 20.000 Tiere aus über 1000 Arten leben auf dem 33 Hektar großen Gelände im Herzen der Berliner City West. Zu diesen gehören natürlich auch die zwei Großen Pandas Meng Meng und Jiao Qing. Die ganze Welt nahm Anteil, als die beiden Publikumslieblinge im Sommer 2017 in den neuen Panda-Garten im Zoo Berlin einzogen. Ein großer Erfolg für Andreas Knieriem: Vier Jahre lang hatte der 52-Jährige auf diesen Moment hingearbeitet. Aber auch Knieriems Einsatz für den Tierpark kann sich sehen lassen. Von ihm stammt das Konzept für einen Geo-Zoo, in dem die Tiere nach den Regionen ihrer Herkunft und nicht nach Gattung geordnet sind. Bis 2030 soll der Tierpark umgebaut werden und den Besuchern eine Reise von Kontinent zu Kontinent ermöglichen.

Wie Andreas Knieriem die Begeisterung der Berliner und der Touristen für Zoo und Tierpark noch weiter steigern will, wird er bestimmt gern bei der Kinderpressekonferenz verraten. Vielleicht gibt es auch tolle eigene Ideen, die die Kinder Andreas Knieriem verraten wollen. Der Zoochef ist jedenfalls auf die Fragestunde schon sehr gespannt: "Bei einer Kinderpressekonferenz Rede und Antwort zu stehen, ist etwas Außergewöhnliches für mich, worauf ich mich sehr freue."

So können sich Kinderreporter bewerben

Ab sofort können sich Kinderreporter zwischen acht und zwölf Jahren für die Kinderpressekonferenz der Berliner Morgenpost bewerben. Sie beginnt am 22. März um 10 Uhr im Zoo Palast. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 14. März. Bewerbungen sind allein oder in Gruppen und Klassen möglich.

In der Mail sollten neben drei Fragen an Andreas Knieriem, die die Kinderreporter stellen wollen, folgende Angaben enthalten sein: Name des Anmelders, Adresse, Telefonnummer, die Zahl der Teilnehmer und deren Alter.

Die Bewerbung bitte an familie@morgenpost.de schicken. Alle ausgewählten Teilnehmer werden verständigt und erhalten dann die Details zum Ablauf.

