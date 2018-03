Der Mann, der aus Kindern Helden macht

Für Philipp Humbsch müssten die Tage eigentlich ein paar Stunden mehr Zeit haben. Denn das, was er alles macht, lässt sich kaum unterbringen an einem Tag. "Zum Glück brauche ich nicht viel Schlaf, vier, fünf Stunden reichen mir und manchmal ein Mittagsschlaf im Zug", verrät der 26-Jährige. Philipp Humbsch wohnt in seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder), pendelt zum Medizinstudium nach Berlin an die Charité, einmal in der Woche macht er außerdem eine 24-Stunden-Schicht als Rettungssanitäter, um sein Studium zu finanzieren, und ab und zu hilft er in einer Arztpraxis aus. Ja und dann ist er auch noch Heldenmacher.

Das ist neben seinem Studium derzeit sein wichtigstes Anliegen, für das er gerade zum Studenten des Jahres ausgezeichnet wurde. Wobei er immer wieder betont, dass den Preis eigentlich das ganze Team der Initiative "Jeder kann ein Held sein" bekommen müsste. Nur ist er eben der Initiator des Ganzen. Zum dritten Mal haben der Deutsche Hochschulverband (DHV) und das Deutsche Studienwerk (DSW) den Preis vergeben. Überreicht bekommt Humbsch ihn am 3. April bei der Gala der Deutschen Wissenschaft in Berlin. Mit der Auszeichnung prämiert werden Studenten, die über das Studium hinaus ein herausragendes Engagement zeigen. So wie Philipp Humbsch.

Erst fanden die meisten Schulen die Idee skurril

Die Initiative "Jeder kann ein Held sein" (heldenmacher.org) vermittelt Brandenburger Grundschülern Grundkenntnisse in Erster Hilfe. Das Team, zu dem inzwischen 50 "Heldenmacher" gehören, haben bisher mehr als 3000 Schülern ab der ersten Klasse seit 2016 angeleitet. "Philipp Humbsch hat die Jury durch sein vielfältiges, beispielgebendes und herausragendes ehrenamtliches Engagement überzeugt. Er macht nicht nur Helden, sondern ist selbst ein Held, der trotz eines zeitintensiven Studiums viel Herzblut und unzählige Stunden für die Erste-Hilfe-Ausbildung der Schülerinnen und Schüler opfert", heißt es in der Erklärung von DHV und DSW.

Wobei die Ausbildung dabei den kleinsten Teil ausmacht. "Das Meiste ist Überzeugungsarbeit und Verwaltung", sagt Initiator Humbsch. Als er das Projekt an den Schulen vorstellte, schüttelten viele Direktoren den Kopf, "die Idee fanden sie skurril", erinnert sich der Medizinstudent. Und das obwohl das Angebot für Schulen kostenlos ist, es wird ausschließlich aus Spenden finanziert. So hat zum Beispiel die Unfallkasse Berlin die ersten Puppen zur Verfügung gestellt, vom Land Brandenburg gab es einen Transporter. Und auch alle Preisgelder, die die Initiative schon bekommen hat, sind wieder ins Projekt zurückgeflossen. Auch die 5000 Euro, die Humbsch jetzt für die Auszeichnung als Student des Jahres erhält. Außerdem hat Humbsch den Verein "Pépinière" gegründet, deren Mitgliedsbeiträge zur Finanzierung der Aktionstage genutzt werden. Pépinière heißt Baumschule, für Humbsch heißt das: "Wir wollen etwas Neues wachsen lassen."

"Inzwischen gibt es auch Anfragen aus Berlin"

Inzwischen ist die Nachfrage groß. Nach wochenlangem Klinkenputzen machte schließlich 2016 als erste eine Grundschule in Briesen mit, die ließ gleich alle zwölf Klassen ausbilden. Und von da an ging es durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter. "Heute kommen nicht mehr wir, sondern die Schulen auf uns zu, und inzwischen gibt es auch Anfragen aus Berlin", erzählt Humbsch stolz. Im Sommer sollen hier voraussichtlich die ersten Grundschüler die Erste-Hilfe-Einführung bekommen. Damit keine Unterrichtszeit dafür wegfällt, findet der Kursus meist in den Projektwochen der Schulen statt.

Ziel ist, die Einführung in Erste Hilfe schon für Grundschüler im Lehrplan zu verankern und diese im ganzen Land anzubieten. Bisher gibt es eine entsprechende Empfehlung von der Kultusministerkonferenz erst für Schüler ab der siebten Klasse. Wieso dann erst, konnte ihm aber noch niemand erklären. "Gerade junge Schüler sind so interessiert und voller Eifer", hat er in seinen Schulungen erlebt. Und es sei aus seiner Sicht wichtig, schon früh Kinder zu befähigen, in einer Notsituation zu helfen. "Die teuerste Medizin nützt doch nichts, wenn keiner die Rettungskette in Gang setzen kann", sagt Humbsch.

Die freiwillige Feuerwehr bekommt mehr Nachwuchs

Bei der Erste-Hilfe-Einführung wird den Schülern an zwei Tagen das Wesentliche zur Reanimation, zum Anlegen von Verbänden, zur stabilen Seitenlage und zum Selbstschutz vermittelt. Auch das sei wichtig, weil sich ja kein Kind selbst bei einer Rettungsaktion gefährden soll. Am dritten Tag gibt es dann die sogenannte Heldenprüfung. Und schließlich werden die Schüler auch eingeladen, sich bei der freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Denn hier wird Nachwuchs gebraucht.

Humbsch eigener Weg zur Medizin und zur Ersten Hilfe führte über die DLRG. Schon als Jugendlicher bewachte er in Brandenburg Gewässer, später wurde er Rettungssanitäter. Irgendwann passte dann auch der Studienwunsch dazu: Medizin. Doch mit seinem Abi-Schnitt von 1,6 bekam er erst einmal keinen Studienplatz. Also ging er zur Bundeswehr, verpflichtete sich freiwillig für 18 Monate als Sanitätssoldat. Doch gerade als die Probezeit vorbei war, bekam er doch eine Einladung zum Auswahlgespräch an die Charité – und schließlich dort einen Studienplatz.

2013 hat Humbsch mit dem Studium begonnen, jetzt steht er kurz vor der zweiten ärztlichen Prüfung. Statt Mittagsschlaf muss er jetzt auf seiner Pendelstrecke zwischen Frankfurt und Berlin Multiple-Choice-Aufgaben lösen. Wenn er es geschafft hat, will er am liebsten Notarzt werden, aber er kann sich auch vorstellen, sich später in einer Praxis in Brandenburg niederzulassen. Seiner Heimat will er treu bleiben – und seiner Initiative "Jeder kann ein Held sein" sowieso.