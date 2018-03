Zahl der Grippefälle in Berlin erreicht neuen Höhepunkt

978 bestätigte Fälle wurden in der Hauptstadt in der vergangenen Woche registriert - 100 Patienten mehr als in der Vorwoche.

Die Grippewelle hat in Berlin erneut einen vorläufigen Höhepunkt erreicht: 978 bestätigte Grippe-Fälle sind in der vergangenen Meldewoche in Berlin gezählt worden. Das waren noch einmal rund 100 Patienten mehr als in der Woche zuvor, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales hervorgeht. Schon jener Wochenwert war der höchste je erfasste seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 gewesen.

Insgesamt stieg die Zahl der Berliner Influenza-Fälle in dieser Saison nun auf knapp 5000. Neben den getesteten und gemeldeten Fällen gibt es ein großes Dunkelfeld. Während jährlicher Grippewellen werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) schätzungsweise 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung infiziert. Die Stärke der Welle schwankt von Jahr zu Jahr.

Zwei Menschen an Grippe gestorben

In Brandenburg erreichte die Grippe-Welle einen neuen Höchststand seit Beginn der Zählungen im Jahr 2001. Seit Anfang Januar wurden bereits 4471 Fälle gemeldet, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Zudem kamen zwei Menschen durch Grippe ums Leben.

Allein in der neunten Kalenderwoche kamen 1147 neue Fälle dazu. In der Vorwoche waren nach aktualisierten Angaben 937 Fälle gemeldet worden. Zum Vergleich: In dem bereits schweren Grippejahr 2017 wurden 4130 Fälle erfasst - die meisten davon zu Anfang des Jahres. In der Saison 2016/17 waren sechs Todesfälle zu beklagen.

Die Behörden gehen davon aus, dass zahlreiche Influenza-Erkrankungen nicht gemeldet werden, weil nicht immer ein Labor eingeschaltet wird. Wird eine Grippe im Labor festgestellt, muss sie aber den Behörden angezeigt werden. Die echte Grippe wird von Viren hervorgerufen. Sie sollte nicht mit dem meist harmlosen grippalen Infekt verwechselt werden, der mit Schnupfen und Husten verbunden ist.

Regionale Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Stadt Cottbus und der Landkreis Elbe-Elster. Besonders wenige Fälle gemessen an der Zahl der Einwohner gab es dagegen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und in der Uckermark.

