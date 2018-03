Braunschweig dementiert Berlin-Gerüchte um Lieberknecht

Braunschweig/Berlin. Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt hat Berichte dementiert, in denen Trainer Torsten Lieberknecht den Club zum Saison-Ende verlässt und zu Union Berlin wechseln wird.

"Torsten Lieberknecht hat sich in der vergangenen Woche sowohl uns als Verantwortlichen der Eintracht gegenüber als auch öffentlich klar positioniert. Darüber hinaus hat es mehrere Telefonate zwischen Union-Präsident Dirk Zingler und mir mit dem eindeutigen Ergebnis gegeben, dass keinerlei Vertragsgespräche zwischen Torsten und den Eisernen stattgefunden haben", wird Voigt in einer am Donnerstag veröffentlichen Vereins-Mitteilung zitiert.

Lieberknecht ist seit Mai 2008 Coach der Eintracht. Der Ex-Profi führte den Club 2011 in die 2. Bundesliga und zwei Jahre später in die Bundesliga. Nach dem Abstieg ein Jahr später verpasste die Eintracht im vergangenen Jahr in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den erneuten Aufstieg. In dieser Saison kämpfen die Norddeutschen allerdings gegen den Abstieg.

( dpa )