Seeed wollen neue Songs veröffentlichen

Lange hat die Berliner Band Seeed Pause gemacht. Jetzt habe man sich wieder im Studio getroffen, so Peter Fox.

Berlin. Die Berliner Band Seeed ("Dickes B") hat nach langer Pause begonnen, an neuen Songs zu arbeiten. Die Gruppe habe sich bereits mit Freunden und anderen Musikern wie Deichkind und Sway Clarke im Studio getroffen, sagte Sänger Peter Fox (46) dem rbb am Donnerstag. Man sei nicht darauf aus, direkt ein ganzes Album zu veröffentlichen, so Fox. "Das dauert bei uns immer ewig. Aber sobald der erste Song oder zwei Songs fertig sind, hauen wir die raus", erklärte der Musiker. Im nächsten Jahr habe die Band hoffentlich mehr als zwei Songs zusammen. Das letzte Seeed-Album wurde 2012 veröffentlicht.

( dpa )