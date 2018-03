Charité und Service-Kräfte einigen sich auf Tarifvertrag

Berlin. In dem jahrelangen Tarifstreit zwischen Verdi und Charité Facility Management (CFM), der Service-Tochter der Charité, gibt es eine Einigung. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Verdi und CFM hätten sich auf eine Vereinbarung verständigt, nach der die CFM rückwirkend ab Dezember 2017 einen Grundlohn von 11 Euro pro Stunde bezahlt. Für etwa 1600 Beschäftigte in den unteren Gehaltsgruppen bedeute dies eine Gehaltssteigerungen zwischen zehn und 16 Prozent.

"Die Einigung ist ein Erfolg für die Beschäftigten, die seit 2016 an der Charité gekämpft haben", sagte Kalle Kunkel, Verhandlungsführer von Verdi.

In den Verhandlungen sei zuletzt die Laufzeit der Regelung umstritten gewesen. Mit der nun zustande gekommenen Vereinbarung werden Verhandlungen über die weitere tarifliche Entwicklung spätestens ab dem 1. Juli 2019 wieder möglich.

( cla )