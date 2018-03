Obduktion bestätigt: 14-Jährige wurde getötet

Polizeifahrzeuge stehen vor einem Gebäudekomplex in Alt-Hohenschönhausen.

Im Fall der toten 14-Jährigen im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen untermauern rechtsmedizinische Untersuchungen den ersten Verdacht der Ermittler, dass die Jugendliche getötet wurde. Eine Obduktion der Leiche am Donnerstagvormittag habe das bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft bei Twitter mit. "Weitere Details können derzeit im Hinblick auf die Ermittlungen nicht veröffentlicht werden." Die Jugendliche war am frühen Mittwochabend schwer verletzt von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen. Von offizieller Seite gibt es keine Angaben zur Art der Verletzungen. Eine Mordkommission ermittelt.

( dpa )