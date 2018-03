U-Bahn Berlin: Drei vermeintliche Drogendealer festgenommen

Berlin. Weil sie in der U-Bahn gedealt haben sollen, hat die Berliner Polizei drei Männer festgenommen. Die mutmaßlichen Drogenhändler sollen schwerpunktmäßig entlang der U-Bahn Linie 7 Rauschmittel verkauft haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Sie nahmen am Dienstag einen polizeibekannten 18 Jahre alten sowie einen 21-jährigen Mann beim Verlassen einer so genannten Bunkerwohnung fest.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ein Paket mit 500 Gramm Heroin im Wert von 25 000 Euro sicher sowie 34 Gramm Heroin, das in verkaufsfertige Kügelchen verpackt war. Die Polizei nahm auch den 34 Jahre alten Mieter der Wohnung fest. Die Staatsanwaltschaft hat gegen alle drei Haftbefehl beantragt.

( dpa )