Keine Sperre gegen Babelsberg: Urteilsbegründung korrigiert

Potsdam. Der Konflikt zwischen dem Regionalligisten SV Babelsberg 03 und dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) ist beigelegt. Das teilten beide Partien am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Abbrennen von Pyrotechnik und "Nazischweine"-Rufe von Babelsberger Fans beim Spiel gegen Energie Cottbus im April vorigen Jahres waren Gegenstand der Auseinandersetzung. Es drohte sogar eine Spielausschluss gegen den Potsdamer Club. Einen Berufungsantrag des SV Babelsberg hatte der NOFV aus formaljuristischen Gründen abgelehnt.

Potsdams Oberbürgermeisters Jann Jakobs vermittelte zwischen den Streit-Partien. Babelsberg war nicht bereit, eine Strafe zu zahlen für Reaktionen von 03er Fans auf rechtsextreme Krawallmacher im Cottbuser Gästefanblock. Das Urteil des NOFV-Sportgerichts vom 19. Juni 2017 und damit die Geldstrafe von 7000 Euro bleibt zwar nun bestehen. Babelsberg kann aber 3500 Euro für Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus oder sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Zudem wird die Urteilsbegründung berichtigt, die Rufe "Nazischweine raus" eines Fans sind kein Gegenstand mehr. Mit Eingang der Geldstrafe soll der Antrag des NOFV-Präsidiums auf Sperrung des Clubs zurückgezogen werden. Auch will sich der Verband gegen eine Verlängerung der Bewährungsfrist für ein mögliches Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit im laufenden Berufungsverfahren aussprechen. Der NOFV will zudem die Möglichkeit der Einrichtung eines Fonds für Fairness, Respekt und Toleranz prüfen, um die Vereine in ihrer sportbezogenen sozialen Arbeit für Vielfalt und gegen Rassismus zu unterstützen.

"Obwohl es weiterhin unterschiedliche Beurteilungen bezüglich einzelner rechtlicher Aspekte gibt, haben wir dieser Vereinbarung zugestimmt", erklärte Archibald Horlitz, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg: "Dies geschah vor dem Hintergrund eines höheren Guts, nämlich dem immer wichtiger werdenden Engagement gegen Rassismus und dem deutlichen Eintreten für Toleranz, dass sichtbar und nachhaltig durch den NOFV unterstützt wird."

Oberbürgermeister Jakobs sieht das Ergebnis des Gesprächs zwischen NOFV und dem SV Babelsberg 03 als Gewinn für alle: "Wenn es gelingt, jetzt gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus im Fußball vorzugehen, haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht."

