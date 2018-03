Sieben Überraschungen für Urlauber bei der Berliner ITB

Manuela Schwesig (SPD, hinten links), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, singt mit den Kindern Pia (l.) und Walter - gekleidet in Mönchguter Fischertracht, am ITB-Stand von Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat es vergleichsweise schwer. Das diesjährige Partnerland der Internationalen Tourismusbörse ist nicht gerade für weltstädtische Metropolen, malerische Bergtouren, rheinische Jovialität oder packende Skiabfahrten bekannt. Und doch ist es das beliebteste nationale Urlaubsland der Deutschen. Wo man sich bei Saunagang, guter Luft und langen Strandspaziergängen erholt, gibt es zudem noch eine Reihe weniger bekannte Entdeckungen zu machen. Wir stellen einige vor.

Strandsport Seit 2002 wird hier die Weltmeisterschaft im Strandkorbsprint ausgetragen. Teilnehmer müssen den 60 Kilo schweren Korb über eine Strecke von 20 Meter schleppen. Im Januar reichten den beiden Gewinnern dafür 5,52 Sekunden. Das mag schnell klingen, ist aber bestimmt nicht absolute Spitze. Denn der gültige Weltrekord liegt bei 4,92 Sekunden.

Prost Sogar Weinberge kann das Land vorweisen. Seit 1229 werden in der Region Trauben angebaut, Mönche hatten die Methode nach Güstrow, Schwerin und Neukloster gebracht. 1999 griffen die Privatwinzer zu Schloss Rattey, 70 Kilometer von der Ostsee entfernt, die seit 150 Jahren brachliegende Tradition wieder auf. Nach einer wesentlichen Änderung des Weinrechts durch den Bundesrat darf seit 2004 ein sogenannter "Mecklenburgischer Landwein" vertrieben werden. Oben im Schloss wohnen Hotelgäste, unten im Gewölbekeller keltert man bis zu 15.000 Liter der Ernte aus den vorgelagerten acht Weingärten. In den Anbau kommen die Rebsorten Regent, Phönix und Solaris. Ihr besonderes Merkmal: Frostbeständigkeit. Weinkenner beschreiben die rote Variante als "süffig".

Blaues Blut In Mirow, auf der Mecklenburgischen Seenplatte, wurde 1744 Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz geboren. Mit 17 Jahren heiratete die Prinzessin in London den ihr bis zum Morgen des Hochzeitstages völlig unbekannten Georg III. und wurde zur Königin von England. Als sich deutsche Auswanderer im heutigen US-Bundesstaat North Carolina niederließen, benannten sie einen Ort nach ihr. Charlotte ist inzwischen die größte Landesstadt. Zudem gibt es dort den Landkreis Mecklenburg County. Und: Die Tochter der britischen Royals Kate und Prinz William trägt den Namen von Sophie, in Erinnerung an Queen Charlottes Tochter, Prinzessin Charlotte von Wales.

Charity Dafür braucht man nicht den Schnee Alaskas, der Sand von Usedom tut es auch. Am Wochenende treffen sich auf der Urlaubsinsel zum dritten Mal Teams aus aller Welt zum Schlittenhund-Rennen. Das Wohltätigkeitsereignis brachte im vergangenen Jahr 36.000 Euro für die Welthungerhilfe. Rund 400 Hunde flitzen zwischen den Seebrücken der Kaiserbäder Heringsdorf und Ahlbeck. 2017 kamen 50.000 Besucher, darunter eine Menge Tierfans. Hundebesitzer allerdings werden zu Disziplin ermahnt: "Bitte führen Sie Ihre eigenen Hunde stets an der Leine!", schreiben die Veranstalter.

Nostalgie-Radler Humor beweisen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern jeden September. Bei den Amateur-Touren der "Velo Classico" treffen sich Radler mit altmodischen Gefährten – herausgeputzte Sammlerstücke bis hin zum Hochrad – und tragen auf Strecken zwischen 30 und 150 Kilometern passend eine jahrhundertalte Mode, in der sie mitunter aussehen wie sonnige Landärzte und verschmitzte Volksschuldirektorinnen.

Zufluchtsort Seine Werke sind oft düster, ausweglos, klaustrophobisch. Aber in einem Mecklenburger Ostseebad fand Schriftsteller Franz Kafka im Sommer 1923 seine letzte große Liebe. Sie, Dora Diamant, die für ein Ferienlager in einem Berliner Volksheim in Müritz arbeitete, beschreibt den Tuberkuloseleidenden später als "heiter" und "immer zu irgendwelchen Späßen aufgelegt". Von Kafkas Feriendomizil "Pension Glückauf" in Graal-Müritz ist nichts mehr übrig. Aber die fünf Holzstufen der Treppe zu Doras Arbeitsstelle, dem "Haus Kinderglück", haben die Historiker des Heimatmuseums gerettet.

Durchstarten Man sitzt darin wie in einem Raumschiff. Die unbekannte Weite vor Augen, schwer zugänglich, und mancher braucht auf die letzten Meter vielleicht sogar etwas Überwindung sowie einen kräftigen Schubs von hinten: Eigentlich alles Dinge, die man mit dem Thema "Heiraten" verbindet. Und so können seit 2006 Paare einen ehemaligen denkmalgeschützten Rettungsturm am Strand von Binz für ihre Trauung buchen. Der Raum hat vier riesige ovale Fenster und Platz für zwölf Gäste. Das Ganze steht gut ausbalanciert auf einem Stahlpfahl und ist nur über eine Außentreppe zu erreichen. "Wir nennen den Turm auch: das Ufo", sagt Julia Kasiske von der Kurverwaltung Binz. "Der Raum hat seine ganz eigene Atmosphäre. Der Klang der Worte ist darin anders, man schaut hinaus auf das Meer und sitzt dicht beieinander. Das ist ein sehr intimer Rahmen."

Sechs Monate warten Paare auf einen Termin, für den sie 299 Euro zahlen. Gut 250 Trauungen gibt es pro Jahr. Derzeit wird das merkwürdige Gebilde restauriert – auf dass es, bei seiner Wiedereröffnung Ende April, die Eheleute noch ein wenig angenehmer in die Zukunft befördert.

Mehr zum Thema:

So viele Deutsche wie nie reisten 2017 in die Niederlande