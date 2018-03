Brandenburg setzt weiter auf Wassertourismus

Berlin/Potsdam. Brandenburg setzt im laufenden Jahr weiter auf den Wassersport-Tourismus. Urlaub auf dem Wasser liege im Trend, teilte die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin mit. So entwickele sich die Stadt Brandenburg (Havel) zu einem gefragten wassertouristischen Ort, sagte Thomas Krüger, Geschäftsführer der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft.

Einem Euro Fördergeld folgten drei und mehr Euro privates Investitionskapital. Von 2012 bis 2017 wurden laut Krüger zwölf Millionen Euro in den Wassertourismus der Stadt investiert und 300 000 Übernachtungen registriert.

Mit rund 33 000 Kilometern Fließgewässer und mehr als 3000 Seen verfügt Brandenburg mit Mecklenburg-Vorpommern über das größte Wassersportrevier in Deutschland. 83 Charterunternehmen bieten mehr als 110 Yachten, Haus- und Segelboote an. Der jährliche Bruttoumsatz der Branche liegt bei fast 200 Millionen Euro und sie beschäftigt rund 2100 Menschen. In den vergangenen 25 Jahren wurden nach Angaben der Marketing-Gesellschaft rund 500 Millionen Euro in den Wassertourismus investiert.

( dpa )