Sitte-Schau zeigt Malerei von Meisterschülern

Halle. Werke von ausgewählten Meisterschülern des Malers Willi Sitte (1921-2013) sind in einer neuen Ausstellung in Halle zu sehen. Der Kunstverein "Talstrasse" zeigt Malerei und Grafik von Dieter Weidenbach, Frank Schult, Henri Deparade und Norbert Wagenbrett. Die Arbeiten entstanden zwischen 1977 und 1988. Sitte habe die künstlerische Haltung der vier Meisterschüler gefördert. Deren politische Ansichten standen seinem Weltbild hingegen konträr gegenüber, wie der Kunstverein am Mittwoch mitteilte. Daher wandte er sich später von ihnen ab. Sitte war in der DDR ein hoher Kulturfunktionär. Er ist deshalb bis heute umstritten.

Bekannt sind vor allem Sittes großformatige Bilder mit Motiven von Arbeitern, aus der Mythologie und Erotik. Die Ausstellung der Meisterschüler wird begleitet von einer Kabinettschau mit Handzeichnungen von Sitte. Der Künstler starb 2013 in Halle. Die Ausstellung wird am Donnerstag eröffnet und dauert bis 3. Juni.

( dpa )