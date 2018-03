Image-Kampagne In diesem Video macht Brandenburg das Leben in Berlin nieder

Potsdam/Berlin. "Wann haben wir eigentlich einfach verlernt?" Mit dieser Frage beginnt ein Werbe-Video des Landes Brandenburg, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Es preist die - ja - Einfachheit des Lebens auf dem Land: "Einfach mal machen, ohne zu planen", oder "einfach vorbeikommen, statt ewig zu chatten." Einfach streifen Menschen einfach über märkische Wiesen. Andere baden einfach mal wieder in einem der unzähligen Seen. All das soll in Brandenburg einfach gehen.

Wo es hingegen überhaupt nicht einfach zugeht: In Berlin. Die Hauptstadt wird in dem 80 Sekunden langen Clip mit keinem Wort erwähnt, doch ist sie das eigentliche Thema des Videos. Schwarz-weiß Bilder von kalten Hochhäusern, hektischer Verkehr auf den Straßen und Sätze wie "Einfach auf die Straße gehen ohne das Gefühl in den Krieg zu ziehen", sollen vor allem sagen: In Berlin ist das Leben furchtbar, kommt raus nach Brandenburg.

Brandenburg schießt mit seinem Image-Video übers Ziel hinaus

Dabei schießt die Kampagne mit ihrer Abrechnung gern übers Ziel hinaus. Etwa wenn eine Mutter mühsam den Kinderwagen die Treppe hinunter bugsiert, während Passanten rundherum sie nicht beachten. Oder ein einsames Kind auf einer Schaukel, das sich ob all der Tristesse und Einsamkeit mit seiner Virtual-Reality-Brille in andere Welten flüchtet. Wo bitte gibt es so das? In Berlin nicht. Vielleicht wüssten das auch die Brandenburger, wenn sie öfter hier wären.

Wirklich genau nehmen sie es aber auch bei den Sequenzen zu ihrem eigenen Bundesland nicht. Die jungen Leute mit Macbook am See wirken hip. Was sie mit dem Laptop da machen, bleibt ihr Geheimnis. Nur so viel ist sicher, online werden sie dort nicht gewesen sein. Denn was überhaupt nicht einfach ist in Brandenburg: (Schnelles) Internet zu finden.

