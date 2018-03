Vater mit Bettdecke erstickt: Angeklagter kündigt Aussage an

Berlin. Ein 48-Jähriger soll seinen Vater mit einer Bettdecke erstickt und sich selbst angezeigt haben, nachdem das Verbrechen in einer Wohnung in Berlin-Spandau zunächst unentdeckt geblieben war. Fünf Monate nach der Tat hat der Beschuldigte vor dem Landgericht eine Aussage angekündigt. Er werde sich später zum Vorwurf des Totschlags äußern, erklärte der 48-Jährige am Mittwoch. Der Staatsanwalt strebt die Unterbringung des als psychisch krank geltenden Mannes im sogenannten Maßregelvollzug an.

Der Sohn war im vergangenen Oktober auf einer Polizeiwache erscheinen. Eine Beamtin sagte als erste Zeugin, er habe erklärt: "Ich habe meinem Vater die Luft genommen." Die Tat liege einige Tage zurück. Er habe nach der Tötung die Feuerwehr gerufen und vorgetäuscht, die Leiche entdeckt zu haben. Eine Notärztin sei zu seiner Überraschung von einer natürlichen Todesursache ausgegangen.

Der 70 Jahre alte Geschädigte war Angaben zufolge pflegebedürftig. Der Sohn habe sich um den Vater gekümmert. "Sie wohnten zuletzt auch zusammen, waren den Ermittlungen zufolge allein und für sich", sagte eine Polizistin. Der Vater soll in den Tagen vor der Tat apathisch und nicht mehr in der Lage gewesen sein, mit seinem Sohn zu reden. Der 48-Jährige war aus Sicht der Staatsanwaltschaft wegen einer erheblichen psychischen Erkrankung nicht schuldfähig. Der Prozess wird am 14. März fortgesetzt.

( dpa )