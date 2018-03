Berliner Tierschutzverein zeigt Fundtiere auf Facebook

Berlin. Manchmal sind die Umstände einfach unglücklich. Einen Moment nicht aufgepasst, und die Katze ist durch die offene Haustür geschlüpft oder der Hund entwischt seinem Besitzer von der Leine. Doch wie findet man seinen Liebling wieder?

Der Tierschutzverein für Berlin (TVB) bietet nun einen neuen Service für Berliner an, die ihre Tiere vermissen. Montags und freitags werden auf der Facebook-Seite des Vereins alle Tiere vorgestellt, die in den letzten Tagen in der Amtlichen Tiersammelstelle am Tierheim Berlin aufgenommen wurden. Halter, die ihr Haustier suchen, können dort nachschauen, ob ihr Tier gefunden und abgegeben wurde.

Besitzer sollen ihre Tiere schneller wiederfinden

"Wir hoffen, so noch mehr vermisste Tiere noch schneller ihren Haltern wieder übergeben zu können", sagt TVB-Vorsitzende Ines Krüger.

Wer sein vermisstes Tier auf der Seite gefunden hat, kann sich an die Amtliche Tiersammelstelle wenden. Sie ist für Fundtiere in Berlin zuständig. Sie ist täglich von 8 bis 16 Uhr und an Feiertagen von 8 bis 12 Uhr geöffnet und befindet sich auf dem Gelände des Tierheims Berlin, Hausvaterweg 39, 13057 Berlin-Falkenberg. Tel. 030 / 76 888 201 oder unter tiersammelstelle@tierschutz-berlin.de.

In die Amtliche Tiersammelstelle kommen alle Tiere, die in Berlin gefunden oder von der Polizei aufgegriffen wurden. Melden sich die Halter nicht, kommen die Tiere nach einer amtlichen Frist von fünf Tagen ins Tierheim und werden zur Vermittlung freigegeben.

