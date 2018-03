Zahl der Spielhallen in Berlin sinkt

Berlin. Im Kampf gegen Spielhallen kommen die Berliner Behörden allmählich voran. Im Laufe des Jahres 2017 mussten wieder 20 dieser Etablissements dicht machen. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft zählte zum Stichtag 31.12. 2017 noch 477 Spielhallen in Berlin. Ein Jahr zuvor waren es noch 497. Als das Abgeordnetenhaus 2011 mit breiter Mehrheit das Berliner Spielhallengesetz beschloss, lockten noch fast 600 Geschäfte die Automaten-Spieler in ihre meist dunklen Räume.

Dass auch nach dem Ende der Übergangsfrist im Sommer 2016 im Laufe des Jahres 2017 die Zahl der Spielhallen in der ganzen Stadt nur um vier Prozent zurückgegangen ist, liegt an den Widersprüchen, mit denen sich die Betreiber gegen die Bezirke zur Wehr setzen.

Die Behörden haben mit dem Gesetz die Möglichkeit, Geschäftsleuten wegen persönlicher Unzuverlässigkeit eine Lizenz zu verwehren. Das geschah bisher in 63 Fällen. Spielhallen müssen zudem eine Distanz von 200 Meter zu Oberschulen haben, wo sich regelmäßig viele Jugendliche aufhalten. Aus diesem Grund wurden bis Ende des vergangenen Jahres 44 Erlaubnisse verweigert. Zwei Spielhallen dürfen außerdem in Berlin nicht näher als 500 Meter voneinander entfernt sein.

Spielhallen-Besucher sollen beim Einlass ihr Gesicht scannen lassen Auf die verschärften Regulierungen reagieren Spielhallenbetreiber mit einer Offensive. Kontrollen mit Gesichtserkennung sollen Jugendliche vom Glücksspiel fern halten. Spielsüchtige können sich selbst eintragen und sperren lassen. Spielhallen-Besucher sollen beim Einlass ihr Gesicht scannen lassen

81 Spielhallenbetreiber legten bisher Widerspruch ein

Das Problem für die Bezirksämter ist nun zu ermitteln, welche Spielhalle weichen muss, wenn sie den Mindestabstand zueinander nicht einhalten. Wenn keine klare Entscheidung möglich ist, muss das Los entscheiden, wer weiter Spieler bedienen darf und wer nicht.

Insgesamt gab es 81 Widersprüche von Betreibern gegen 143 versagte Genehmigungen. Die Wirtschaftsverwaltung hat 39 anhängige Eilschutzrechtsverfahren beim Verwaltungsgericht gezählt. 19 Mal haben die Bezirke Klagen geführt. Acht Fälle sind entschieden. Davon haben die Behörden sieben Mal vollständig und einmal teilweise gewonnen.

Der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz, einer der Initiatoren des Spielhallen-Gesetzes, erwartet einen deutlichen Fortschritt im Vorgehen gegen das öffentliche Glücksspiel, wenn die Gerichtsverfahren ihren Weg durch die Instanzen genommen haben. "Ich rechne damit, dass am Ende etwa 300 Spielhallen übrig bleiben", sagte der Sozialdemokrat.

Berliner versenken täglich 600.000 Euro in Spielautomaten

Ihm ist es ein Dorn im Auge, dass Berliner immer noch 600.000 Euro täglich in Glücksspielautomaten versenken, dass sich solche Etablissements immer noch vor allem in sozial schwachen Stadtteilen konzentrieren und dass nach Schätzungen 50.000 Bürger der Stadt ein problematisches Spielverhalten zeigen, die Hälfte davon sogar als spielsüchtig gelten.

Zudem haben Razzien der Polizei stets eine große Zahl von Rechtsverstößen in diesem Milieu offengelegt. Nur eine deutliche Minderheit hält sich nach Einschätzung des Senats an alle gesetzlichen Vorgaben. Sechs Schwerpunkt-Razzien in Wettcafés und Spielhallen deckten 143 Straftaten auf, meist illegales Glücksspiel. Hinzu kamen 335 Ordnungswidrigkeiten. Drei Betriebe wurden sogleich geschlossen.

Die Automatenwirtschaft beklagt, dass das strenge Berliner Spielhallengesetz auch seriöse Betreiber um ihre Existenz bringe. Mit technischen Neuerungen wie einem Gesichtsscanner am Eingang, der Minderjährige oder registrierte gesperrte Spielsüchtige erkennen kann, hofft die Branche auf mildere Regeln. Dazu ist aber die Berliner Politik nicht bereit.

Pop: "Maßnahmen zur Bekämpfung der Glücksspielsucht richtig"

"Berlin ist Vorbild im Kampf gegen Spielhallen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Die neuen Zahlen zeigten ein weiteres Mal, dass "unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der Glücksspielsucht richtig" seien. Zum Zwecke des Jugend- und Spielerschutzes sei die konsequente Durchsetzung der Vorschriften des Spielhallengesetzes Berlin daher unabdingbar.

Juristisch sehen sich Senat und Bezirke bei ihrem Vorgehen gegen die Glücksspielbetriebe auf der sicheren Seite. Bisher haben alle Gerichte die Rechtmäßigkeit des Berliner Gesetzes bestätigt, zuletzt das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr und das Bundesverwaltungsgericht Ende 2016. Auch Berlins Verfassungsgerichtshof hatte das Vorgehen der Politik gegen die Risiken des Glücksspiels 2014 bestätigt. Dennoch zieht es sich hin: "Aufgrund einer Vielzahl anhängiger Rechtsschutzverfahren nimmt das Verfahren einige Zeit in Anspruch", bittet Wirtschaftsstaatssekretär Christian Rickerts um Verständnis. Wann tatsächlich alle Prozesse beendet sein werden, dazu wagt der Staatssekretär keine Prognose.

In vielen Bezirken wurden keine Spielhallen geschlossen

Zuletzt hat es in einigen Bezirken Stillstand gegeben. So wurden im vergangenen Jahr in Reinickendorf von 30 Spielhallen keine geschlossen, ebenso sah es in Pankow mit seinen 26, Neukölln mit 49, Lichtenberg mit zehn und Steglitz-Zehlendorf mit neun Spielhallen aus. In Treptow-Köpenick verschwanden drei von 15 Hallen, in Marzahn-Hellersdorf zwei von 35.

In Spandau schlossen zwei von 39 Casinos, in Friedrichshain-Kreuzberg eines von 51, in Tempelhof-Schöneberg ebenfalls eines von 45. In Mitte, mit weitem Abstand das Dorado für die Automatenzocker, machten drei Etablissements dich, es bleiben aber noch 124 offen. Einige Erfolge verzeichnete die City-West, wo die Zahl der ungeliebten Spielhallen immerhin um acht auf noch 53 schrumpfte.

Die Zahl der Spielgeräte sinkt ebenfalls, weil nur noch acht statt bisher zwölf Geräte in jeder Spielhalle hängen dürfen. Als eine Schwäche des Berliner Spielhallengesetzes in der Praxis gilt, dass viele Geldspielautomaten-Betreiber unter dem Druck auf die Spielhallen in Wett-Cafés, Kneipen oder Imbisse ausweichen. Die Zahl der Spielautomaten in solchen Geschäften hatte in den ersten Jahren nach dem Beschluss über das Gesetz zugenommen. Seit 2014 geht sie aber ebenso wie in den Spielhallen selbst zurück. Ab November 2019 dürfen auch in Berlin analog zum Bundesrecht nur noch zwei statt bisher drei Geldspielgeräte in Gaststätten und Imbissen hängen.

