Versuchter Handtaschenraub: Frau mit Schusswaffe bedroht

Berlin. Ein Mann und eine Frau haben in Berlin-Tegel eine 44-Jährige bedroht und versucht, ihr die Tasche zu rauben. Die beiden Unbekannten sollen der Frau am Dienstagabend zunächst bis zu ihrer Haustür in der Bernauer Straße gefolgt sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll dann versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Als das misslang, zog seine Komplizin eine Waffe und richtete sie auf den Kopf der Frau. Da die 44-Jährige unentwegt um Hilfe rief, ließen die beiden Täter von ihr ab und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt.

( dpa )