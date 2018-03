Landtag debattiert über Nachtragshaushalt

Potsdam. Der Landtag in Potsdam will heute über den Nachtragshaushalt im Volumen von knapp einer halben Milliarde Euro diskutieren. Die rot-rote Koalition will damit zusätzliche Investitionen anschieben. Der Gesamthaushalt für 2018 hätte dann ein Volumen von 11,8 Milliarden Euro. Ermöglicht werden die Zusatzausgaben durch das hohe Steueraufkommen, die weiterhin extrem niedrigen Zinsen und einen Griff in die Rücklagen. Nach der Debatte am Mittwoch soll der Nachtragshaushalt dann am Donnerstag verabschiedet werden.

( dpa )