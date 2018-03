Arzt vor Gericht, weil er Patientin beim Suizid half

Berlin. Eine Frau, sie ist etwa 50 Jahre alt, hat im Gerichtsflur auf ihn gewartet. In wenigen Minuten wird der Prozess weitergehen. "Es war mir ein Bedürfnis, herzukommen", sagt sie. "Und ich soll Sie auch von meinem Mann grüßen." Christoph T. gibt ihr die Hand. Vermutlich ist sie eine ehemalige Patientin. Szenen wie diese sind häufiger im Moabiter Kriminalgericht zu erleben. Allerdings betrifft es zumeist Opfer, denen Beistand geleistet wird, in diesem Fall geht es um den Angeklagten: einen schmalen Mann, 68 Jahre alt, unendlich traurig wirkend, seit 2015 im Ruhestand.

Christoph T. soll als Hausarzt einer 44 Jahre alten Patientin bei deren Suizid geholfen haben. Zu sehr geholfen – aus Sicht der Staatsanwaltschaft und des Kammergerichts. Die Juristen nennen es "Tötung auf Verlangen durch Unterlassen". Deswegen steht Christoph T. hier seit dem 15. Januar vor Gericht.

Es ist aus mehreren Gründen ein sehr spezieller Fall. In der Regel geht es in Tötung-auf-Verlangen-Fällen darum, ein schon begonnenes Sterben zu verkürzen. Hier jedoch nicht. Die gelernte Arzthelferin Anja D. war nicht todkrank. Sie litt unter einem chronischen Reizdarmsyndrom, das sie sich vermutlich schon mit 16 Jahren zugezogen hatte, nachdem sie sich beim Eisessen mit Salmonellen vergiftet hatte. Es handelt sich offenkundig um ein äußerst schmerzhaftes Leiden. Im Internet sind Meinungen von anderen Betroffenen zu finden, die verzweifelt sind und offen über einen Suizid nachdenken.

Und noch eine Tatsache macht diesen Fall sehr speziell: Anja D. soll schon als Kind und als Jugendliche Stimmungsschwankungen gehabt und sogar Suizidgedanken geäußert haben, noch bevor sie unter dem gereizten Darm litt. In einer Stellungnahme des Kammer­gerichts zu diesem Fall heißt es: Es gebe bei Anja D. "vielfältige Hinweise auf eine psychische Erkrankung". Nahestehende Zeugen hätten von "exzessiven Stimmungsschwankungen" der kranken Frau berichtet. Die von dem Internisten Christoph T. diagnostizierte "reaktive Depression" sei nachdrücklich infrage zu stellen.

Zu Prozessbeginn verlas Christoph T. eine vorbereitete Erklärung. Er halte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft "in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht für unbegründet", hieß es. "Meine Patientin war schwer und unheilbar krank." Sie habe ihm mitgeteilt, dass sie sterben wolle. Später, bei Interviews vor dem Gerichtssaal, ergänzte er, dass Anja D. unter großen Schmerzen gelitten, schon mehrfach Suizidversuche unternommen und mehrfach angekündigt habe, sich vor einen Zug zu werfen. "Eine Patientin in so einer Situation allein­zulassen, halte ich für moralisch und ethisch unvertretbar."

Anja D. war 13 Jahre lang bei ihm Patientin. Sie kam regelmäßig, etwa alle zwei Wochen, in seine im Bezirk Steglitz gelegene Praxis. Christoph T. versuchte, ihr mit Arzneien gegen Darmkrämpfe und Schmerzen zu helfen. Es wurde zunehmend ein aussichtsloser Kampf. Und es war ja keineswegs nur ein Dialog zwischen Hausarzt und Patientin. Auch andere haben mit Anja D. quasi mitgelitten.

Ihre beste Freundin sagt vor Gericht unter Tränen, dass sie selber sogar schon einmal einen Suizidversuch der Anja D. verhindert habe. Heute jedoch sei sie Christoph T. "zutiefst dankbar dafür, was er getan hat". Und sie ergänzt, dass sie regelrecht froh gewesen sei, als sie vom Tod der Freundin hörte. Die Krankheit habe Anja D.s Leben zerstört. Partnerschaften seien daran gescheitert. Dabei sei Anja D. eigentlich eine lebensfrohe Frau gewesen, "ein Mensch, dem das Aussehen wichtig war und der gerne tanzte", so Angelika P. Auch ein Tattoo kommt zur Sprache, das sich Anja D. in den Nacken stechen ließ: "No more pain" (Nie wieder Schmerzen); es bleibt offen, ob es da noch Hoffnung gab oder ob es schon der geplante Abschied war.

Am 16. Februar 2013 bekam Christoph T. um 12.32 Uhr eine SMS. Absenderin war Anja D.: "Danke dir, alle geschluckt" , schrieb sie. Diese Information gehörte schon zu ihrer Absprache. Der Arzt hatte zuvor für Anja D. Schlaftabletten aus einer Apotheke geholt. Offen ist, ob er ihr ein Antibrechmittel inji­zierte. Christoph T. bestreitet das. Nach der SMS hatte er Anja D. regelmäßig in ihrer Wohnung am S-Bahnhof Sundgauer Straße in Zehlendorf besucht. Auch das gehörte zur Absprache. Sie lag bewusstlos in ihrem Bett. Auf ihrem Nachttisch befanden sich die leeren Tablettenschachteln und drei Abschiedsbriefe: an die Mutter, den Sohn und die beste Freundin. Binnen 60 Stunden ging er neun Mal in diese Wohnung und überwachte das Sterben seiner Patientin. Am 19. Februar 2013 stellte er um 4.30 Uhr den Totenschein aus. "Todesart: Natürlicher Tod. Todesursache: Herz- und Nierenversagen infolge von Tablettenintoxikation".

Diese Feststellungen standen für ihn nicht im Widerspruch. Sie offenbarten seine Sicht, die er auch heute noch hat: "Es ist absolut unzulässig, einen Menschen gegen seinen Willen zu behandeln." Er habe keinerlei Zweifel gehabt, "dass es sich um eine ernst gemeinte und frei verantwortlich getroffene Entscheidung eines voll entscheidungsfähigen Menschen handelte".

Bei der obligatorischen Leichenschau fielen diese Vermerke einem anderen Arzt natürlich auf, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Mordkommission ermittelte. Christoph T. zeigte sich sofort kooperativ und war sich keiner Schuld bewusst gewesen, sagte ein als Zeuge geladener Kriminalpolizist vor Gericht.

Der Fall ist auch unter Juristen umstritten

Es ist ein schwieriger, auch unter Juristen umstrittener Fall. Eine andere Große Strafkammer des Berliner Landgerichts hatte die Eröffnung des Verfahrens am 12. Oktober 2016 abgelehnt. Mit der Begründung, das angeklagte Tatgeschehen sei nicht strafbar und das Verhalten des Angeschuldigten rechtmäßig.

Die Staatsanwaltschaft ging gegen diese Entscheidung erfolgreich in Beschwerde. Der 3. Strafsenat des Kammergerichts ordnete am 12. Dezember 2016 an, dass sich eine andere Straf­kammer mit diesem Verfahren beschäftigen muss. Der Arzt sei spätestens, als er die Patientin komatös in ihrem Bett vorfand, zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet gewesen, hieß es in dem Beschluss. Bedacht werden müsse auch, dass die Patientin "eine Medikation gewählt habe, bei der der Tod erst fast drei Tage nach der Tabletteneinnahme eintrat". Die Suizidforschung zeige, dass es bei derartigen Fällen "oftmals gerade nicht einen unerschütterlichen Todeswillen" gebe, sondern die "unterschwellige Hoffnung, dass ein verzweifelter Schrei nach Beistand erhört wird".

Die Moabiter Strafkammer hat das alles nun eingehend geprüft. Das Urteil soll am 8. März verkündet werden.

