Rocket Internet in zweite Börsenliga aufgestiegen

Berlin. Die Deutsche Börse in Frankfurt führt Aktien des Berliner Start-up-Entwicklers Rocket Internet SE vom 19. März an in ihrem Index MDax. Er enthält die 50 Unternehmen mit dem größten Börsenumsatz nach den 30 Dax-Konzernen. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den MDax, wodurch sich die Wahrnehmung von Rocket Internet an den internationalen Finanzmärkten weiter erhöhen wird", teilte Rocket-Chef Oliver Samwer am Dienstag mit.

Das Kreuzberger Unternehmen ist das vierte Berliner Mitglied in der zweiten Börsenliga neben Deutsche Wohnen, Axel Springer und Zalando. Berlin hatte 2006 aufgrund der Übernahme des Pharmakonzerns Schering durch Bayer sein einziges Dax-Unternehmen verloren.

( dpa )