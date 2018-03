Deutscher Wetterdienst warnt vor Schnee und Glätte in Berlin

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstagnacht vor leichtem Schneefall in Berlin. Demnach soll es zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmittag in der Hauptstadt zwischen 5 und 10 Zentimetern schneien, heißt es in der amtlichen Wetterwarnung. "Verbreitet wird es glatt", teilt der Wetterdienst mit.

Laut der Wettervorhersage für Berlin geht von Süden heranziehender Regen im Laufe des Abends zunehmend in Schnee über. In der Nacht herrsche in Berlin leichter Frost bei -1 Grad.

Zum Wochenbeginn war es in Berlin zu zahlreichen Unfällen wegen Glätte gekommen. Die Berliner Feuerwehr zählte am Montagmorgen bis 12 Uhr über 250 wetterbedingte Einsätze. In den meisten Fällen mussten Menschen behandelt werden, die gestürzt waren.

