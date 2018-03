Brandenburger CDU erwägt längeren Betrieb von Tegel

Potsdam. Die Brandenburger CDU erwägt einen befristeten längeren Betrieb des Berliner Flughafens Tegel. Die bisherige Regelung, wonach Tegel innerhalb von sechs Monaten nach der Eröffnung des Großflughafens BER schließen müsse, sei zu starr, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag in Potsdam. Mit einem zeitweisen Parallelbetrieb von Tegel und BER könne verhindert werden, dass die Kapazitäten für den erwarteten Flugverkehr in der Region nicht mehr ausreichten. Zugleich beschloss die Fraktion, sich nicht an der Volksinitiative für einen dauerhaften Weiterbetrieb von Tegel zu beteiligen.

( dpa )