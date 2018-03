Verdi ruft Paketzusteller in Berlin erneut zu Warnstreik auf

Berlin/Potsdam. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Berliner und Brandenburger Paketzusteller erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Die etwa 600 Beschäftigten sollen ihre Arbeit am heutigen Dienstag niederlegen. Betroffen sind die Depots von DHL Delivery in ganz Berlin und im Raum Potsdam. Empfänger müssen daher mit Ausfällen bzw. Verzögerungen bei der Zustellungen von Paketen rechnen, teilte Verdi am Dienstagmorgen mit. Pro Tag würden aus den betroffenen Depots 70.000 Pakete zugestellt, so Verdi.

An einem Warnstreik in der vergangenen Woche hatten sich laut Verdi-Angaben 250 Paketzusteller beteiligt. Die Auswirkungen für Paketempfänger waren allerdings gering, weil DHL teilweise Subunternehmen mit der Zustellung der Pakete beaufragt hatte.

Verdi fordert in den Lohntarifverhandlungen für die Berliner und Brandenburger Beschäftigten im Speditions- und Logistikbereich eine Entgelterhöhung von 6,5 Prozent bezogen auf zwölf Monate, eine Tätigkeitszulage für Paketzusteller und Berufskraftfahrer in Höhe von 25 Prozent des jeweiligen Stundenlohns und zusätzlich für die Brandenburger eine Angleichung ihres Entgeltniveaus an die Berliner Entgelte.

Die nächste und vierte Verhandlungsrunde findet an diesem Donnerstag statt.

( BM )