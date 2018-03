Ein Unfall in einer Baustelle zwischen Michendorf und Nuthetal sorgt am Dienstagmorgen für massive Behinderungen.

Nuthetal. Ein Unfall mit einem Lastwagen sorgt am Dienstagmorgen für große Behinderungen auf der Autobahn 10. Der Lkw war in der Nacht zum Dienstag zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Nuthetal in einer Baustelle gegen die Mittelleitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Es wird zur Zeit erwartet, dass die Bergungsarbeiten bis zum späten Vormittag andauern. Die #A10 Südlicher Ring ist von AD Potsdam bis AD Nuthetal #gesperrt. Bitte weiträumig umfahren! https://t.co/kZPBWJIXNj — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) 6. März 2018

Zur Bergung des Fahrzeugs sollen beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Schon vorher waren die Fahrbahnen nur eingeschränkt befahrbar.

( dpa )