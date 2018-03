Reisemesse ITB legt Fokus auf Mecklenburg-Vorpommern

Berlin. Die Reisemesse ITB beginnt in diesem Jahr mit einem Novum: Erstmals ist mit Mecklenburg-Vorpommern ein deutsches Bundesland das Partnerland. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die dort ihren Wahlkreis hat, wird die Messe heute Abend (18 Uhr) offiziell eröffnen. Strand, Seen, Schlösser und Gärten des Bundeslandes sollen das Schauprogramm des Abends bestimmen.

Die 52. Ausgabe der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) öffnet am Mittwoch zunächst für das Fachpublikum. Tausende Aussteller aus 186 Ländern und Urlaubsregionen präsentieren ihre Angebote. An diesem Samstag und Sonntag stehen die Hallen auch Privatbesuchern offen. Im vergangenen Jahr kamen an den fünf Öffnungstagen rund 170 000 Menschen auf die Messe.