Antrag: Berlins SPD soll weiter gegen GroKo vorgehen

Berlin. Nach dem SPD-Mitgliederentscheid für die Neuauflage der großen Koalition mit der Union setzt sich der Widerstand aus der GroKo-kritischen Berliner SPD fort. Der Landesverband diskutierte am Montag über einen Antrag des Kreischefs von Friedrichshain-Kreuzberg, Harald Georgii, der von den Linken und den Jusos unterstützt wurde. Darin wurden die sozial­demokratischen Mitglieder des Senats sinngemäß aufgefordert, im Bundesrat notfalls gegen Verabredungen in der großen Koalition zu stimmen. Der Antrag wurde am Abend schließlich zurückgezogen. Man wolle sich mehr Zeit nehmen, über die Instrumente zu beraten, mit denen die Sichtbarkeit der SPD im Bund verstärkt werden sollen, hieß es.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte am Freitag im Bundesrat einem Antrag Schleswig-Holsteins nicht zugestimmt, wonach der Vermittlungsausschuss in der Diskussion über den Familiennachzug von Flüchtlingen angerufen werden sollte. Die Koalitionspartner Grüne und Linke warfen Müller danach vor, dass er nicht versucht hat, das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge aufzuhalten. Stattdessen habe er sich an den ausgehandelten Kompromiss zwischen SPD und Union auf Bundesebene gehalten.

Aber auch aus den Reihen der SPD gab es Kritik. SPD-Landeschef Michael Müller verteidigte sein Vorgehen. Gefordert wurde in dem Antrag auch, dass sich künftig auch die SPD-regierten Länder ohne Regierungsbeteiligung der Union organisieren sollen. Das Votum von zwei Drittel der Mitglieder für die große Koalition sei kein Mandat für ein "Weiter so", heißt es in dem Antrag. "Damit die SPD trotz ihrer erneuten großen Koalition auf Bundesebene an Profil gewinnen kann, haben die SPD-Landesverbände, die in anderen Regierungskonstellationen regieren, eine besondere Verantwortung für die Erneuerung der SPD."

( gma )