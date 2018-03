Studio Babelsberg gratuliert Gerd Nefzer zum Film-Oscar

Potsdam. Das Studio Babelsberg hat dem Spezial-Effekte-Künstler Gerd Nefzer zum Oscar-Gewinn gratuliert. "Er hat an unzähligen deutschen und internationalen Produktionen mitgewirkt und das Know-how aus Babelsberg in die Welt getragen", sagte Vorstandschef Christoph Fisser am Montag. "Toll, dass wir auch bei unserer aktuellen Produktion auf die Erfahrung und Kompetenz von Gerd und seinem erstklassigen Team zählen können." Bereits am Dienstag wird Nefzer zu den Dreharbeiten für den Action-Thriller "The girl in the spiders web" im Studio Babelsberg zurück erwartet. Der 52-Jährige gewann den Oscar mit drei Kollegen für die besten visuellen Effekte beim Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049".

