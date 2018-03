Eine Trampolinhalle in Reinickendorf

MyJump Maskierte überfallen Trampolinhalle in Reinickendorf

Berlin. Zwei unbekannte haben am späten Sonntagabend die Trampolinhalle MyJump in Reinickendorf überfallen. Die beiden Maskierten betraten die Halle an der Königshorster Straße gegen 23.30 Uhr und traten einen 18 Jahre alten Mitarbeiter zu Boden. Dann zückten sie eine Pistole und forderten Geld.

Mit ihrer Beute konnten sie flüchten. Der Angestellte wurde leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung aber zunächst ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Besucher waren zum Zeitpunkt des Überfalls laut Polizei nicht in der Trampolinhalle.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

( BM )