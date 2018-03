Glätte in Berlin: Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

#Glatteis #Ausnahmezustand

Seit 07:27 Uhr befinden wir uns im AZ Rettungsdienst. Über 50 glättbedingte Einsätze für unsere Rettungswagen. Wir nehmen jetzt zusätzliche RTW in Dienst und sind aufgrund der Glätte nicht so schnell am Einsatzort. Seien Sie bitte vorsichtig!!