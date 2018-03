Gefährliche Glätte: Wetterdienst warnt

Offenbach. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Norden und Osten Deutschlands eine Glatteis-Warnung veröffentlicht. Wie der DWD mitteilte, sind Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Dort könnte es am Montagmorgen durch überfrierende Nässe gefährlich glatt werden. Erhebliche Behinderungen im Straßen- Schienenverkehr könnten die Folge sein, hieß es weiter. In der Nacht zum Montag gab es auf den Straßen noch keine Probleme. "Bei uns ist alles ruhig und beschaulich", sagte eine Sprecherin der Polizei in Kiel am Morgen.

( dpa )