Falscher Polizist sorgt für Aufregung

Berlin. Ein falscher Polizist hat am Wochenende auf Facebook für Aufregung gesorgt. Auf einem Bild sind zwei junge Männer mit Migrationshintergrund zu sehen, einer von ihnen trägt eine Polizeimarke am Hals und hält den Mittelfinger in die Kamera.

Unter dem Bild steht unter anderem: "Bin jetzt endlich bei der Polizei". Nach dem Post, der auch Fäkalsprache enthält, sind bei der Polizei Berlin mehrere Anzeigen eingegangen. Auch der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe erstattete Anzeige.

+++Achtung #FAKE | Bitte nicht weiter teilen+++

Es gab bereits mehrere Anzeigen zu diesem Facebook-Post. Ermittlungen hat unsere #Kripo aufgenommen und den Verfasser des Posts inzwischen identifiziert. Fakt ist, er ist kein Kollege von uns! https://t.co/3eoikQk0dy

^yt pic.twitter.com/2MxXpRPeRd — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 4, 2018

Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen habe, der Verfasser des Eintrags ermittelt sei und es sich nicht um einen Polizisten handele. Der Mann hat den Eintrag inzwischen gelöscht und eingeräumt, dass er kein Polizist sei.

