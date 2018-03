Genießen in Berlin In diesen Berliner Läden gibt es richtig gute Burger

Berlin. Unter dem dröhnenden U-Bahn-Viadukt am Schlesischen Tor befindet sich eines der Epizentren des Berliner Burgerbebens. In einem Radius von zehn Fußminuten findet sich mittlerweile rund ein halbes Dutzend Burgerbratstätten.

Vor zwölf Jahren eröffnete Cebo Karabelli unter der Linie U1 das international bekannte "Burgermeister". An guten Tagen bildet sich an der drei mal fünf Meter großen, ehemaligen Bedürfnisanstalt eine Schlange wie vor Mustafas Gemüse-Döner am Mehringdamm. Mit Karabellis Konzept "frisches Fleisch, handwerklich gebackene Brötchen, knackiges Gemüse" haben früher marktdominierende US-Konzerne mit ihren oftmals felsgrauen Bratlingen ernsthafte Konkurrenz bekommen. Inzwischen tobt an Hunderten Stellen in der Stadt die Burgerparty.

Der Markt ist hart umkämpft, was zählt, ist ein überzeugendes Konzept, gute Qualität und der passende Standort. Neben der Frische und speziell gebackenen Brötchen, Buns genannt, ist das Gewicht der Fleischeinlage ein Erfolgsgrund. 150 bis 200 Gramm schwer sind die meisten sogenannten Fleischpatties, die bei guten Burgerbratereien aus tagesfrisch gewolftem Rindfleisch bestehen sollten. Bei "Yellowburger" in der Friedrichshainer Samariterstraße setzt man auf Rindfleisch aus der Region, versichert Burgerbrater Wenzel Veltmann. Immer medium raw, also mit rötlichem Kern, müssen die Burger gebraten sein, "saftig und mit Biss". Deshalb werde im dem safrangelb-gestrichenen 30-Sitzplätze-Lokal die Fleischmasse auch bewusst gröber gewolft. Die Brötchen stammen von Bio-Backhaus. Und die Speisekarte macht Spaß: der "Spießburger" ist ein schlichter Cheeseburger, "Schildburger" kommt ohne Salate aus, der "Wutburger" für 7,20 Euro ist das Flaggschiff des Hauses mit gebratenen Zwiebeln und geräuchertem Speck. Besondere Extras sind Manchego und ausgefallene Soßen, zum Beispiel Mango.

Exot unter den Burgerläden der Stadt ist die "Vegetarische Metzgerei" in der Kreuzberger Bergmannstraße und in der Revaler Straße. Hier kommt nur Seitan, Tofu oder Bohnenpaste zwischen die Buns. "Bei uns muss kein Tier für den Burgergenuss sterben", versichert Betreiber David Meyer. Geschmacklich und von der Konsistenz unterscheiden sich die Veggie- und Vegan-Burger nicht nennenswert von den Fleisch-Konkurrenten. Dazu gibt es exzellente Kartoffeldippers. Die Preise beginnen bei 4,50 Euro für den einfachen Kiezburger mit 80-Gramm-Patty.

Marius Leiling mit dem Egyptian Burger im Zsa Zsa Burger

Foto: Franz Michael Rohm

Zu den Edel-Lokalen der Zunft zählt das "Zsa Zsa Burger" in der Motzstraße in Schöneberg. Hippes Ambiente im Landhaus-Country-Stil, top sauber und gepflegt. Um 15 Euro kosten die Kreationen mit Pommes und Salat, die Pommes gibt es auch von Süßkartoffeln, die Brötchen auch Vollkorn. Perfekt gegrillt, saftig und köstlich liegt das Fleisch dazwischen, Salate und Soßen sind frisch und hausgemacht. Mehr als zwei Dutzend Variationen stehen auf der Karte, vom Montana Burger mit extra Bacon bis zur Ägyptischen Variante mit Ziegenkäse und Feigen. Sogar ein Lammburger ist im Angebot.

Den serviert auch das Team im fancy gestylten "The Butcher" im Hotel Sir Savigny nahe dem gleichnamigen Platz in Charlottenburg. Rund 60 Sitzplätze und eine gemütliche Hofterrasse bietet die elegante Burgerbraterei. Chefkoch Steffen Friedrich betont, nur hochwertiges Black-Angus-Rindfleisch werde für die im Schnitt zehn Euro teuren Burger verwendet. Neben den Klassikern wird der Babaganoush serviert, mit exotischer Auberginenpaste.

Das Ambiente-Gegenteil bildet der trashig gestylte "Tommi's Burger Joint" mit Filialen an der Invalidenstraße und nahe dem Kudamm. "Wir beziehen unser Fleisch von schottischen Weiderindern. Es wird einmal die Woche im Vakuumbehälter geliefert, in dem das Schulterfleisch der Rinder sogar noch nachreift", erklärt Godmundur Gunnarson. Der 35-jährige Isländer ist Schwager des Gründers Tommi. Der betreibt mittlerweile in Island sechs, in Skandinavien fünf Burgerbratstellen und expandiert derzeit nach Italien und Spanien. Bis Frühjahr wird der Fleischklops in Eisbergsalat gewickelt, ohne Brötchen angeboten, für Menschen, die auf die Linie achten. "Wir braten unsere Burger auf zwei Grills, einmal mit großer Hitze, damit sich die Poren schließen und dann mit geringerer zum Garen."

Anders im "My-X-Burger" am Schlesischen Tor. Dort setzt Betreiber Mehmet Kelesoglo auf den, wie er versichert, einzigen 800 Grad-Burger-Grill der Stadt. "Ich konnte nicht glauben, wie schnell das Fleisch gar ist. Jede Seite zwei Minuten, und es ist außen kross und innen rosa", sagt Griller Bepo begeistert. Neben den preiswerten Burgern schätzt die Kundschaft am Szene-Hotspot gegenüber von Burgermeister original belgische Fritten.

