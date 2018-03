Brände Brand in Einfamilienhaus in Blankenfelde-Mahlow

Blankenfelde-Mahlow. Aus zunächst ungeklärter Ursache ist in einem Einfamilienhaus in Blankenfelde-Mahlow in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei in einem Terrassenanbau entstanden, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Flammen griffen auf das Haus über. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten das Dach teilweise abdecken. Der Bewohner konnte das Haus unverletzt verlassen. Das Einfamilienhaus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

( dpa )