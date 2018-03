Mann verlässt Straßenbahn und bekommt Messer in den Rücken

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Neu-Höhenschönhausen in den Rücken gestochen worden, als er aus der Straßenbahn stieg. Der 58-Jährige hatte am frühen Sonntagmorgen in der Tram einen Streit zwischen mehreren Leuten beobachtet und die Bahn gemeinsam mit der Gruppe verlassen, teilte die Polizei mit. Er habe nach dem Aussteigen einen Stoß gespürt und eine blutende Wunde am Rücken. Rettungskräfte fanden eine Stichwunde, der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

( dpa )