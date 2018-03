Raser Illegales Autorennen in Wedding - Ein Fahrer stellt sich

Zwei Männer haben sich in Wedding ein illegales Autorennen geliefert. Ein Polizist, der nicht im Dienst war, war am Samstagabend zufällig auf die Wagen aufmerksam geworden und alarmierte Kollegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Autofahrer missachteten wiederholt rote Ampeln und schnitten andere Verkehrsteilnehmer, während sie unter anderem über die Reinickendorfer Straße rasten. Trotz Verfolgung konnten die Fahrer entkommen, ein 25-Jähriger stellte sich wenig später den Beamten. Sein Führerschein und das Auto wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht weiter nach dem zweiten Fahrer.

Immer wieder liefern sich Autofahrer illegale Rennen in Berlin. Zuletzt war im Wedding ein Wagen in die Einfahrt einer U-Bahnstation gefahren. Auf dem Kurfürstendamm kam es 2016 bei einem solchen Rennen zum Tod eines Unbeteiligten. Die beiden Raser waren dafür wegen Mordes verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil vergangene Woche aufgehoben.

( BM/dpa )