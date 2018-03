Ausstellung präsentiert Willi Sittes druckgrafisches Werk

Merseburg. In der Willi Sitte Galerie in Merseburg (Saalekreis) wird morgen eine Ausstellung eröffnet, die sich erstmals eigens dem druckgrafischen Werk des Künstlers widmet. Wie die Kuratorin und Tochter des Malers, Sarah Rohrberg, ankündigte, sind 61 Arbeiten ihres Vaters zu sehen. Darunter sind 18 Widmungsblätter. Diese Bilder habe Sitte für Künstler geschaffen, die er sehr verehrt habe. Dazu gehörten etwa der Spanier Pablo Picasso (1881-1973) oder der deutsche Maler Max Ernst (1891-1976). Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar 2019 zu sehen.

Willi Sitte (1921-2013) lebte und arbeitete zum Großteil in Halle. Er starb vor fünf Jahren. Der Maler gilt als umstritten. Er war in der DDR ein hoher Kulturfunktionär. Sein künstlerisches Werk übertrug er zu Lebzeiten einer Stiftung mit Sitz in Merseburg bei Halle.