Andreas Geisel macht bei Berlins Polizei den Ausputzer

Um herauszufinden, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (51) tickt, hilft ein Blick in die Vergangenheit: Januar 2015. Damals war der Sozialdemokrat Geisel wenige Wochen Bausenator. Er hatte den Posten von Michael Müller, der gerade Regierender Bürgermeister geworden war, übernommen. Seine erste Pressekonferenz hielt Geisel in einem der Türme am Frankfurter Tor. Über den Dächern von Berlin, im Hintergrund der Fernsehturm, sprach er über Projekte, die er, als neuer Bausenator anschieben werde.

Bemerkenswert an dieser Pressekonferenz war aber weniger der außergewöhnliche Ort, sondern der Inhalt . Geisel, obwohl erst wenige Wochen im Amt, räumte Themen ab, die sein Amtsvorgänger und Parteifreund Müller vor sich hergeschoben hatte. So positionierte sich Geisel etwa trotz jahrelanger Proteste von Bürgerinitiativen für den ebenerdigen Ausbau der Bahntrasse nach Dresden und gegen eine Tunnelvariante und er plädierte für eine dezentrale Ausrichtung der ineffizienten Berliner Verkehrslenkung. Mitarbeiter aus seinem Umfeld erinnern sich, wie er damit auch Parteifreunde vor den Kopf stieß. Geisel hatte sich aber in die Thematik eingearbeitet und eine Meinung gebildet. Und die vertrat er – auch gegen Widerstände.

Wie das aussieht, wenn Geisel sich seine Meinung gebildet hat, bekam am Montag dieser Woche auch Polizeipräsident Klaus Kandt zu spüren, als der Innensenator ihm mitteilte, dass er in den sofortigen Ruhestand versetzt werde. In der Polizeiführung kam diese Entscheidung für alle überraschend. Auf der Pressekonferenz, bei der Geisel seinen Schritt erklärte, schlug er zwar versöhnliche Töne an und lobte die Zusammenarbeit mit dem gerade entlassenen Polizeipräsidenten, doch er sagt auch deutlich, dass die Behörde einen Neustart brauche. Was im Umkehrschluss heißt, dass dieser Neuanfang mit dem alten Polizeipräsidenten nicht funktioniere. Das saß. Wie damals am Frankfurter Tor räumte Geisel ein Thema ab.

Innenressort war kein Wunschressort

Auch wenn sein Knallhart-Kurs jetzt anders wirkt. Andreas Geisel hatte sich im Jahr 2016 nicht um das Innenressort beworben. Er wäre gerne Bausenator geblieben. Geisel mag es, Projekt anzustoßen und sichtbare Veränderungen zu schaffen. Das war schon so zu seiner Zeit als Lichtenberger Baustadtrat. Allerdings beanspruchten die Linken das Ressort für sich. Da Geisel aber schon öfter parteiintern die Meinung vertreten hatte, dass die SPD unbedingt das Innenressort für sich beanspruchen sollte, fragte ihn Michael Müller, ob er das Ressort nicht übernehmen wolle. In einer Stadt wie Berlin, mit einem linken Landesverband und einer rot-rot-grünen Koalition im Rücken, keine leichte Aufgabe. Das Innenressort gilt als Schleudersitz. Geisel sagte trotzdem zu.

Heute, so erzählen es Mitarbeiter, hilft ihm diese Erzählung aber mehr als das sie ihm schadet. Da weder Grüne noch Linke das heikle Innenressort übernehmen wollten und Müller ihn mehr oder weniger überreden musste, zieht Geisel heute durch – wenn es sein muss, auch ohne Rücksicht auf die Koalitionspartner. Eines dieser Themen ist zum Beispiel die Videoüberwachung. Die Innenverwaltung bekommt hier Druck von zwei Seiten. Rechts steht die CDU mit einem Volksbegehren für mehr Videoüberwachung und links die Koalitionspartner als ausgewiesene Gegner für mehr Überwachung. Geisel wählte den Mittelweg und versucht es mit temporärer und anlassbezogener Überwachung an kriminalitätsbelasteten Orten. Linke und Grüne sind damit nicht glücklich und rebellierten gegen Geisels Pläne.

Doch die Kritik prallte am Innensenator ab. Aus dem Umfeld von Geisel heißt es dann, da niemand das Innenressort wollte, mache er es so, wie er es für richtig halte. Mit Innenstaatssekretär Torsten Akmann, der zuvor Referatsleiter im Bundesinnenministerium war, hat Geisel zudem einen ausgewiesenen Fachmann und einen der kompetentesten Staatssekretäre im rot-rot-grünen Kabinett an seiner Seite, der ihm fachlich den Rücken frei hält.

Geisel könnte Müller eines Tages beerben

Die Karriere Geisel zeigt also steil nach oben. Der 51-Jährige studierte an der polytechnischen Oberschule und absolvierte eine Berufsausbildung zum Fernmeldetechniker. Er war Sprecher der Jusos in Lichtenberg, Ortsvereinsvorsitzender und später Kreisvorsitzender der SPD Lichtenberg und seit Mitte der 90er-Jahre Mitglied des SPD-Landesvorstandes. Geisel war Bezirksstadtrat für Bauen in Lichtenberg, später Bezirksbürgermeister, Bausenator und schließlich Innensenator. Er gilt als bodenständig und wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in einem Reihenhaus in Karlshorst.

Für einige ist Geisel ein Hoffnungsträger in der Hauptstadt-SPD und ein aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Regierenden Bürgermeisters – auch wenn er das selbst nicht hören will. Geisel ist mit Michael Müller eng befreundet. Wenn im Sommer der SPD-Landesvorstand gewählt wird, dann wird Müller wieder für den Vorsitz kandidieren und Geisel für den Stellvertreter-Posten. Stand jetzt. Denn die Umfragewerte sprechen gegen Müller. Das weiß man auch in der SPD. Das Problem von Geisel ist allerdings, dass er kein mächtigen Parteiströmungen hinter sich hat. "Er ist kein Funktionär", sagt ein enger Mitarbeiter.

Da gibt es viele Anekdoten, die einiges über den Menschen hinter dem Politiker erzählen. Etwa vergangenes Jahr, beim Ball der Gewerkschaft der Polizei (GDP). Geisel stattete nicht nur einen Höflichkeitsbesuch ab, sondern blieb bis weit nach Mitternacht. Oder beim Ball der Wirtschaft vor einer Woche: Andreas Geisel tanzt Runde um Runde. Zudem sucht Geisel immer das Gespräch. Es gab gemeinsame Termine mit Polizeipräsident Kandt, bei denen Geisel sich nach dem Wohlbefinden von einzelnen Polizisten erkundigte, während Kandt an ihnen vorbeilief. So etwas fällt auf.

Die Schonzeit für den Innensenator ist nun vorbei

Allerdings sagen Kritiker, dass Geisel aufpassen muss, nicht als Ankündigungssenator in die Geschichte einzugehen. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz hatte Geisel einen radikalen Umbau der Hauptstadtpolizei angekündigt. Mehr Personal, bessere Technik, Infrastruktur und den Abbau von Beförderungsstaus und eine Anhebung der Besoldung hat Geisel versprochen. Die Kassen sind voll und vieles kann nach Jahren des Sparens nun endlich umgesetzt werden. Viele Polizisten und Feuerwehrmänner sind allerdings skeptisch, da sie zu oft enttäuscht wurden. Bislang konnte Geisel vieles auf seinen Amtsvorgänger oder die Polizeiführung schieben. Die Entlassung des Polizeipräsidenten war nicht nur eine Zäsur für die Behörde, sondern auch für Geisel selbst. Wenn der Umbau der Behörde klappt, ist er der Macher. Alles, was ab jetzt schief läuft, geht auf sein Konto.

