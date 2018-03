Baerbock rät bei vergifteten Komplimenten zu Gegenfrage

Cottbus. Vergiftete Komplimente erfahren Frauen nach Beobachtung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock (37) auch in der Spitzenpolitik. "Bei den Sondierungsverhandlungen hat einer der Unterhändler zu Winfried Kretschmann gesagt: "Ihre jungen Fachpolitikerinnen sind ja ganz schön fit in ihren Inhalten", erzählte die Bundesvorsitzende der Grünen am Samstag aus den gescheiterten Gesprächen zu einer Jamaika-Koalition. "Da stellt sich mir doch gleich die Frage: Warum sollte ich als Bundestagsangeordnete nicht kompetent sein?", sagte Baerbock bei einem frauenpolitischen Gespräch im Rahmen der 28. Brandenburgischen Frauenwoche in Cottbus.

Aus Sicht der Politikerin sind Komplimente dann vergiftet, "wenn sie gleichzeitig eine Machtfrage enthalten". Etwa wenn Frauen im Bewerbungsgespräch gesagt werde: "Sie haben nicht nur ein super Zeugnis, sondern sehen auch noch gut aus." "Da stellt sich die Frage: "Wurde ich jetzt wegen meiner Fähigkeiten oder wegen meines Aussehens eingestellt?"", meinte Baerbock, die von 2009 bis 2013 Parteivorsitzende der brandenburgischen Grünen war.

Baerbock rät Frauen in solchen Situationen zur rhetorischen Gegenfrage. "Wenn man bei einem Kompliment ein ungutes Gefühl hat, sollte man direkt nachfragen: "Zweifeln Sie an meinen Fähigkeiten?""

( dpa )