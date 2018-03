Berliner Morgenpost trauert um Kurt Geisler

Er war ein Reporter vom alten Schlag, immer unterwegs, immer dort, wo die Menschen sind. Er sprach gern mit ihnen, tauschte sich aus, fragte, nahm Anregungen auf, entsprechend lebendig waren seine Artikel. Kurt ("Kulle") Geisler hat fast sein gesamtes Berufsleben bei der Berliner Morgenpost verbracht. 1955 kam er in die Redaktion, damals war er 26 Jahre jung. Er blieb bis zu seinem Ruhestand 1993, und auch danach bereicherte er die Zeitung mit seinen Texten, noch fast zehn Jahre lang.

Kulle Geisler war auf vielen Feldern versiert. Er beobachtete am 2. Juni 1967 die Demonstration anlässlich des Schah-Besuchs in Berlin, bei der der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde. Er berichtete über Justizthemen und Auseinandersetzungen, die aus dem spannungsreichen Nebeneinander der beiden deutschen Staaten in Berlin resultierten. Zwei Sujets aber tauchen in seinem reichhaltigen Werk besonders häufig auf: Natur sowie die Geschichte der Stadt, Brandenburgs und vor allem Preußens. Dieser Journalist erklärte seinen Lesern anschaulich, was Hasen und Biber, Wildschweine und Spatzen in ihrer Nachbarschaft so alles treiben. Vor allem aber machte er sie mit dem Preußentum vertraut. Wohl niemand kannte sich mit den gekrönten Häuptern, den steinernen Belegen ihrer Macht und den Kunstwerken aus dieser Zeit so gut aus wie Kurt Geisler. Davon profitierte nicht nur die Morgenpost. Seine reich bebilderte Broschüre über den Berliner Dom etwa wird dort heute noch verkauft, in mehreren Sprachen.