Bausenatorin: Nicht zu viel vom Wohnungstausch versprechen

Rheinsberg. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) setzt angesichts des knappen Wohnraums in der Hauptstadt auch auf den freiwilligen Wohnungstausch. Sie warnte aber am Freitag vor überzogenen Erwartungen. Wie viele Menschen man damit wirklich mobilisieren könne, "wissen wir natürlich auch nicht", sagte sie bei einer Klausur ihrer Fraktion in Rheinsberg (Brandenburg).

Die Idee: Wenn zum Beispiel Familien eine größere Wohnung brauchen, können sie jemanden finden, der sich eine kleinere und günstigere Wohnung wünscht. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften arbeiten derzeit daran, dass das auch online möglich ist.

"Also man darf sich von diesem Instrument auch nicht zu viel versprechen, aber man soll es deshalb trotzdem machen", sagte Lompscher. Integrationssenatorin Elke Breitenbach sagte, gerade bei älteren Menschen müsse ein Umzug aber auch begleitet werden. Vielen sei das zu anstrengend - und sie würden stattdessen zwei, drei Zimmer abschließen und leerstehen lassen.

Guido Brendgens, Baureferent der Links-Fraktion, forderte, bei einem Tausch müssten Mieter auch alle erworbenen Rechte mitnehmen. Es sei Konsens in der Koalition, dass die Nettokaltmiete dann unverändert bleiben müsse. Der Tausch selbst müsse bedingungslos sein – also ohne Bonitätsprüfung oder Instandsetzungsansprüche.

( dpa )