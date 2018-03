Lederer kritisiert Müller bei Bundesratssitzung

In Berlins rot-rot-grüner Regierungskoalition hat die Stimmung einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der heftige Streit entzündete sich am Abstimmungsverhalten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) im Bundesrat. Grüne und Linke werfen ihm vor, dass er nicht versucht hat, das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge aufzuhalten. Im Roten Rathaus ist man wiederum sauer auf Linken-Senator Klaus Lederer, der im Plenum der Länderkammer in einer Rede explizit das Verhalten Müllers kritisierte.

Was war geschehen? Berlin hat am Freitag einem Antrag Schleswig-Holsteins nicht zugestimmt. Die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP hatte beantragt, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat anzurufen. Das Gremium sollte das Gesetz ändern, das der Bundestag am 1. Februar nach dem Kompromiss zwischen Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen beschlossen hatte. Damit wird der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz bis Ende Juli ausgesetzt – beziehungsweise auf 1000 Personen pro Monat beschränkt.

Dem eigentlichen Gesetz musste die Länderkammer nicht zustimmen. Es handelt sich um ein sogenanntes Einspruchgesetz, das die Länder nur durch aktive Intervention stoppen können. Aber nur das rot-rot-grün regierte Thüringen stimmte dem Antrag Schleswig-Holsteins zu. Letztlich scheiterte also der Vorstoß aus Kiel. Er hätte konkrete Folgen gehabt: Eine Einsetzung des Vermittlungsausschusses hätte mangels einer anderen Regelung dazu geführt, dass der Familiennachzug ab 16. März wieder vollständig möglich gewesen wäre.

Empörung bei Linken und Grünen über andere Haltung

Linke und Grüne, aber auch Teile der Hauptstadt-SPD sind nun empört, weil sich die Berliner Koalition auf eine andere Haltung verständigt hat. In den Richtlinien der Regierungspolitik, die Müller selbst vorgelegt hat, wird die Zusammenführung von Familien als wichtiges Mittel zur besseren Integration beschrieben und befürwortet. Die Müller-Kritiker gehen davon aus, dass der Regierende Bürgermeister als neu gewähltes SPD-Bundesvorstandsmitglied mit Rücksicht auf die designierte Bundesvorsitzende Andrea Nahles lieber den Konflikt mit seinen Bündnispartnern in Kauf nimmt, als es sich mit der künftigen SPD-Spitze zu verderben. Das Verhältnis ist wegen der Positionierung des Berliner Landesvorstandes gegen die Groko nicht das beste.

Die Grünen reagierten scharf: Wer Integration wolle, müsse Geflüchteten Perspektiven auf ein Zusammenleben mit den Familien bieten, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop: "Hierzu haben wir in Berlin eine eindeutige Haltung im Koalitionsvertrag festgehalten. Der SPD ist die Koalitionstreue zur wackligen Groko im Bund wichtiger als der gemeinsam beschlossene Koalitionsvertrag." Sie empfehle der SPD eine "schnelle Rückkehr zur gemeinsam beschlossenen Basis unserer Zusammenarbeit", so die Bürgermeisterin. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek kündigte an, das Thema im nächsten Koalitionsausschuss Mitte März zu behandeln. "Wir sind sehr verärgert."

Vorwurf: SPD unterläuft Koalitionsvertrag

Katina Schubert, Landesvorsitzende der Linken, sagte am Rande der Linken-Klausur in Rheinsberg, es sei "sehr bedauerlich", dass die SPD durch "ihre Blockadehaltung unseren Koalitionsvertrag und die Richtlinien der Regierungspolitik unterläuft". In beiden stehe ausdrücklich, dass Berlin eine Bundesratsinitiative zur Ausweitung des Familiennachzugs ergreifen werde. "Offensichtlich wiegen für die SPD Parteiinteressen mehr als Landesinteressen", sagte Schubert.

Noch klarer machte Kultursenator Lederer seine Kritik deutlich. Entgegen aller Gepflogenheiten nutzte er direkt die Bühne im Bundesrat, um sich von Müller zu distanzieren, und sprach gegen das schließlich praktizierte Abstimmungsverhalten des Landes. Für Berlin gehe es um die Aufnahme von 3500 Angehörigen, so der Linke. Es sei bedauerlich, dass es "Berlin nicht gelingt, seine landespolitisch geeinte Haltung hier in der Abstimmung zum Ausdruck zu bringen", sagte Lederer in seiner Rede im Plenum an der Leipziger Straße. "Heute sollte es nicht um parteitaktisch motivierte Ergebenheitsadressen an eine mögliche kommende Bundesregierung gehen", so der Senator.

Vorgehen wird als "böses Foulspiel" gewertet

Müller musste als Bundesratspräsident gute Miene machen: "Vielen Dank, Herr Doktor Lederer", sagte er als Sitzungsleiter, obwohl sie in der SPD das Vorgehen des Linken-Frontmannes als "böses Foulspiel" bewerten.

Senatssprecherin Claudia Sünder versuchte, die Wogen zu glätten. Berlin habe mitnichten gegen den Familiennachzug gestimmt. "Zur Abstimmung stand nicht ein inhaltliches Gesetz, sondern die Einberufung eines politischen Gremiums", sagte Sünder. Zu diesem Sachverhalt habe sich Berlin enthalten. Müllers Abstimmungsverhalten stößt aber auch in seiner SPD auf Kritik. In den drei Regierungsparteien gebe es eine deutliche Mehrheit dagegen, den Familiennachzug auszusetzen, sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Ülker Radziwill: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir aus Berlin ein klares Zeichen in dieser Richtung gesetzt hätten."

Zufrieden mit dem Abstimmungsverhalten Berlins zeigte sich hingegen die CDU. "Es war dringend nötig, dass Berlin dem Gesetz über die Begrenzung des Familiennachzugs zustimmt", sagte ihr innenpolitischer Sprecher Burkard Dregger.