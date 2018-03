Tödliche Messerattacke in Berlin: 31-Jähriger vor Gericht

Berlin. Weil er einen 25 Jahre alten Mann vor einem Lokal in Berlin-Neukölln mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben soll, muss sich ein 31-Jähriger heute vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der Beschuldigte soll im August 2017 mit dem 25-Jährigen in einen Streit geraten sein. In der verbalen und körperlichen Auseinandersetzung habe der 31-Jährige den Kontrahenten gegen den Kopf geschlagen und ihm schließlich einen Messerstich in die linke Brust versetzt. Trotz umgehender notärztlicher Versorgung sei der 25-Jährige kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Für den Prozess sind fünf Tage angesetzt.

( dpa )