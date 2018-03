Ledvance Werk in Ausgburg.

Tarife Lampenhersteller Ledvance kehrt in Tarifbindung zurück

München. Gute Nachricht für die 2300 Mitarbeiter des Lampenherstellers Ledvance in Deutschland: Das vor einem Jahr von Osram an ein chinesisches Konsortium verkaufte Unternehmen kehrt in den bayerischen Metall-Arbeitgeberverband vbm zurück. Damit gilt der vor einem Monat von IG Metall und Arbeitgeberverband ausgehandelte neue Flächentarifvertrag auch für die Ledvance-Beschäftigten.

Ledvance teilte am Donnerstag mit, der Schritt erfolge nach Verhandlungen mit der IG Metall und sei auch "ein Signal an die Belegschaft, weiterhin sozialpartnerschaftlich zusammenarbeiten zu wollen". Der angeschlagene Lampenhersteller war unmittelbar nach dem Tarifabschluss aus dem vbm ausgetreten. Der Abschluss bringt den Beschäftigten 4,3 Prozent mehr Geld und ermöglicht ihnen 28-Stunden-Wochen.

Ledvance plant, seinen größtes deutsches Werk Augsburg und das Werk Berlin zu schließen und insgesamt 1400 der 2300 Stellen in Deutschland zu streichen. Das Unternehmen produziert Leuchtstoffröhren - am Markt sind aber vor allem LED-Lampen gefragt.

Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte: "Nun ist wichtig, auch die weiteren Herausforderungen für Ledvance sozialpartnerschaftlich anzugehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie Ledvance für die Zukunft aufgestellt und die Standorte erhalten werden können."

Die Metall-Arbeitgeber hatten nach dem Tarifabschluss eine Tarifflucht weiterer Betriebe erwartet. Von 847 000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie arbeiten noch 470 000 in tarifgebundenen Betrieben.

( dpa )