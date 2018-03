Berlin. Ein 17-Jähriger ist bei einem Streit auf einem Spielplatz in Kreuzberg schwer verletzt worden. Der Jugendliche geriet am Mittwochabend in der Solmsstraße zunächst in eine verbale, später auch in eine tätliche Auseinandersetzung mit einem anderen Jugendlichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein zweiter Unbekannter habe den 17-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen. Beide Täter seien geflohen. Der junge Mann wurde ärztlich behandelt.

( dpa )