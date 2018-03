Zwei Syrer wegen Terrorverdachts vor Berliner Kammergericht

Berlin. Zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und der Al-Nusra-Front stehen ab heute (9.30 Uhr) vor dem Berliner Kammergericht. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Syrer im Alter von 31 und 26 Jahren, die in ihrer Heimat an Kämpfen beteiligt gewesen sein sollen. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.

Der ältere Angeklagte soll sich 2012 der Al-Nusra-Front, einem Ableger des Terrornetzwerks Al Kaida, angeschlossen haben. Er sei bald zu einem ranghohen Befehlshaber aufgestiegen. 2014 sei er zum IS gewechselt. Wegen Meinungsverschiedenheiten habe er die Terrormiliz aber wieder verlassen und sei 2015 als Flüchtling getarnt nach Deutschland gekommen. Der 26-jährige soll Al-Nusra-Kämpfer gewesen sein. Die Beschuldigten wurden im Mai in Magdeburg und Berlin festgenommen.

( dpa )