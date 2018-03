Nach Olympia-Pause: Eisbären gewinnen gegen München

Berlin. Die Eisbären Berlin haben sich mit einem Heimsieg gegen den EHC München aus der Olympia-Pause zurückgemeldet. Am Mittwochabend gewannen sie gegen den Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). James Sheppard, Mark Olver und Sean Backman sorgten mit ihren Treffern für den knappen Erfolg, der am Ende noch in Gefahr geriet.

Vor dem DEL-Spitzenspiel stand in der mit 14 200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof noch einmal die Olympia-Sensation der deutschen Nationalmannschaft im Mittelpunkt: Die Eisbären ehrten ihre Silbermedaillengewinner Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler. Das Trio hatte sich am Vormittag einsatzbereit gemeldet. Die Münchener verzichteten hingegen auf ihre sieben Nationalspieler und ersetzten sie durch Nachwuchskräfte.

Dem Spiel waren die besonderen Umstände anzumerken: Nach der fast vierwöchigen Olympia-Pause benötigten beide Teams lange, um in Schwung zu kommen. Eine der wenigen Torchancen nutzte Sheppard kurz vor der ersten Pausensirene im Powerplay zum Führungstreffer der Berliner.

Kurz nach Wiederbeginn glich Derek Joslin für die Gäste aus. Olver antwortete für die Eisbären. In der Schlussminute des zweiten Drittels baute Backman den Vorsprung aus, als gleich zwei Münchener auf der Strafbank saßen. In den letzten zwanzig Minuten standen die Berliner dann mächtig unter Druck, mussten aber nur noch den Anschlusstreffer durch Ryan Button hinnehmen.

