CDU: So kommt Berlin zu besseren Schulen

Berlin. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat ein "Sprinter-Paket" zur Sanierung und zum Neubau von Schulen vorgelegt, um frühzeitig Hemmnisse zu identifizieren und Planungs- und Bauverfahren beschleunigen zu können. Dieses Paket war Gegenstand einer Diskussion, zu der Mario Czaja, Vorsitzender des Bildungsforums der Berliner Union, Experten eingeladen hatte. Auf dem Podium saßen neben Czaja Arne Lingott von der Handwerkskammer Berlin, Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses Schule und Katrin Schultze-Berndt, Bau- und Bildungsstadträtin in Reinickendorf und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende.

Die wichtigsten Punkte des CDU-Papiers:

Die für Schulbau rechtlich zuständigen Bezirke sollen künftig wieder finanziell und personell ausreichend ausgestattet werden, um ihre Aufgaben erfüllen und ihre Kompetenzen nutzen zu können. Die CDU fordert, die Personalausstattung an dem zu verbauenden Jahresvolumen auszurichten.

Angesichts der Konkurrenz der besser bezahlenden Landes- und Bundesbehörden müssten Bezirke in die Lage versetzt werden, Personal zu gleichen Bedingungen rekrutieren zu können. Bezirke, Senat und Bund sollten für gleiche Arbeit auch gleichen Lohn zahlen. Wenn eine Tarifeinheit nicht möglich sei, müssten Zulagen gezahlt werden dürfen.

Bei jedem Neubau- oder Sanierungsprogramm sollte individuell und transparent geklärt werden, ob das Land Berlin oder der Bezirk zuständig ist. Das Konzept des Senats sieht dagegen vor, dass Schulneubauten und große Sanierungen grundsätzlich die Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernimmt.

Es sollten einheitliche und verbindliche Baustandards eingeführt werden, die Schaffung von Schulplätzen solle laut CDU grundsätzlich Vorrang vor dem Denkmalschutz haben.

Die Regelwerke des Bau- und Verwaltungsrechts sollten überarbeitet und entschlackt werden, um Planungsprozesse schneller und weniger bürokratisch zu gestalten. Auch die Ausschreibung von Bauleistungen solle vereinfacht und verkürzt werden. Zudem müsse die Verwaltung partnerschaftlich mit Handwerksbetrieben umgehen, Abschlagszahlungen vornehmen und Prämien für vorzeitigen Bauabschluss gewähren. Dieses Paket will Mario Czaja nicht als Alternative zum Schulbaukonzept von Senat und Bezirken verstanden wissen, vielmehr als Ergänzung.

Zu viele Vergabestellen in der Verwaltung

Arne Lindgott bestätigte, der Auftragsbestand in den meisten Betrieben reiche über zehn bis zwölf Wochen, in Zeiten der Rezession seien es zwei Wochen gewesen. Die öffentliche Auftragsvergabe laufe oft problematisch ab, es gebe in Berlin auch zu viele Vergabestellen, insgesamt seien es mindestens 2000 in der gesamten Verwaltung. Für viele Firmen sei es nicht zwingend notwendig und nicht attraktiv, öffentliche Aufträge anzunehmen. Politische Vorgaben, etwa zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und zum Frauenanteil in Unternehmen, könnten viele Betriebe nicht erfüllen.

Auch Vertreter der Bauindustrie berichteten in der Diskussion von großer Skepsis in vielen Betrieben gegenüber der Verwaltung. "Knebelverträge" und Ausschreibungsergebnisse, in denen das ausgewählte Angebot nicht ausreichend auf Seriosität geprüft worden sei, hätten dafür gesorgt, dass Vertrauen verloren gegangen sei.

Katrin Schultze-Berndt bestätigte, ihr würden derzeit weder Geld noch Personalstellen fehlen, sondern Mitarbeiter. Der Grund sei, dass Fachkräfte der Bau- und Ingenieurberufe zu besser bezahlenden Verwaltungen oder in die Wirtschaft gingen.

Fachkräftemangel in Handwerk und Behörden

Die zu komplizierten und aufwendigen Ausschreibungsverfahren und der Fachkräftemangel sowohl im Handwerk als auch in der Verwaltung wurden als zentrale Hemmnisse bei Neubau und Sanierung von Schulen ausgemacht. In der Verwaltung hat der seinen Grund auch in den Gehaltsunterschieden im Vergleich zu Landes- und Bundesbehörden. Die Reinickendorfer Baustadträtin führte zudem ins Feld, dass auch die Stellenbesetzungsverfahren zu wenig einheitlich und zu langwierig seien. So sei nicht einzusehen, warum die unterschiedlichen Personalvertretungen nicht gleichzeitig über einen Bewerber befinden könnten.

Sowohl Mario Czaja als auch Katrin Schultze-Berndt äußerten Skepsis, ob die Howoge die in sie gesetzten hohen Erwartungen im Rahmen der Schulbauoffensive erreichen kann. Zudem sei noch nicht geklärt, wer die langfristige Gewährleistung für Schulen übernehme, die die Howoge baut. Hingegen begrüßte Elternvertreter Norman Heise grundsätzlich das Modell, die Howoge ins Boot zu nehmen. Es komme darauf an, wie es konkret ausgestaltet wird. Die Reinickendorfer Baustadträtin kritisierte auch den von der Senatsbildungsverwaltung veranlassten Gebäudescan. Dort sei zu sehr mit dem "dicken Daumen" agiert worden. Das sorge für Unmut bei Eltern, weil falsche Erwartungen, insbesondere an das Sanierungstempo, geweckt worden seien.

"Senatsbildungsverwaltung hält Termine nicht"

Auch Norman Heise monierte, der Senat halte seine selbstgesetzten Termin in der Schulbauoffensive nicht. So sollten die Sanierungsfahrpläne längst vorliegen, nun seien sie nach mehrfacher Verschiebung für Mitte März angekündigt.

Letztlich blieben aber sowohl die Bezirkspolitikerin als auch der Elternvertreter optimistisch, dass Schulen tatsächlich saniert werden. Das Bewusstsein in der Politik für Probleme sei gewachsen, notwendig sei aber Realismus. "Wir werden es schaffen, aber es wird länger dauern", so das Fazit.

