Berliner Polizeipräsident: Nachfolger von Klaus Kandt steht fest

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich bereits festgelegt, wer in wenigen Wochen neuer Berliner Polizeipräsident wird und damit die Nachfolge von Klaus Kandt antreten soll. Öffentlich verkünden will Geisel die Personalie aber erst, wenn er sie dem Senat vorgestellt hat. Die Möglichkeit, dass er jemanden ohne Ausschreibung ernennt, räumt ihm das Landesbeamtengesetz ein. In der Behörde selbst kursieren bereits mehrere Namen. Doch in der Innenverwaltung gibt man sich verschlossen. Dabei deuten die plötzliche Entlassung Kandts am Montag dieser Woche und die Äußerungen Geisels, sich für die Nachfolge festgelegt zu haben, darauf hin, dass bereits alles geregelt ist.

Bestätigt ist bislang, dass der Polizeichef und sein Vize mit einer internen und einer externen Person besetzt werden und einer von beiden Posten zudem von einer Frau übernommen wird. Auch soll der neue Polizeichef ein Jurist sein. Innensenator Geisel sagte, dass das Parteibuch bei der Ernennung keine Rolle spielen werde.

Klaus Kandt ist in den Ruhestand versetzt worden Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt ist am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden. "Die Polizei muss freigemacht werden von den Debatten der Vergangenheit", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag. Klaus Kandt ist in den Ruhestand versetzt worden

Zwei Namen werden immer wieder genannt

Zwei Berliner Namen, die immer wieder genannt werden, sind der Abteilungsleiter für Sicherheit in der Innenbehörde, Klaus Zuch, und der Leiter der Polizeidirektion 3, Andreas Sydow. Beide haben einen sehr guten Ruf, würden aber nicht für einen Neuanfang in der Behörde stehen. In diesem Zusammenhang fällt in Hintergrundgesprächen auch der Name Sven Kurenbach. Der Kriminaldirektor beim Bundeskriminalamt hat sich einen Namen als Islamistenjäger gemacht, hat aber weniger Verwaltungserfahrungen. Auch der ehemalige Potsdamer Polizeichef Rainer Kann wird als Kandidat gehandelt. Allerdings dürfte Kann mit 62 Jahren zu alt für den Posten des Erneuerers sein. Genannt wird auch der Name des Präsidenten der Bundesbereitschaftspolizei, Uwe Sieber. Allerdings ist Sieber erst seit vergangenem Sommer in dieser Position. Ein Wechsel in die Hauptstadt nach nur so kurzer Zeit ist unwahrscheinlich. In Bezug auf die weibliche Personalie sickerten bislang keine Namen durch.

Bis zur Entscheidung wird, wie berichtet, Michael Krömer die 24.000-Mann-Behörde kommissarisch leiten. Schon zuvor hatte er "Feuerwehrmann" gespielt: 2015 sprang er als Direktionsleiter in Friedrichshain-Kreuzberg ein, weil der damalige Direktionsleiter wegen der Vorgänge um die Hauptmann-Schule seinen Posten räumen musste.

