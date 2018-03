Berlins S-Bahnkunden warten und frieren wegen Störungen

Für Zehntausende S-Bahn-Nutzer hieß es am Mittwoch schon wieder: Bibbern und warten. Den dritten Tag in Folge kam es auf zahlreichen Linien erneut zu Zugausfällen und teils erheblichen Verspätungen. "Schuld" daran waren Probleme an Weichen und Signalen. Die Defekte seien aber allesamt nicht durch die kalte Witterung verursacht worden, wie ein S-Bahnsprecher betonte.

Gleich am Morgen lief es auf der Ringbahn nicht rund: Eine Signalstörung zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße sorgte auf den Linien S41, S8 und S85 für unpünktliche Züge. Wie schon am Dienstag konnte die S41, die den Ring im Uhrzeigersinn umrundet, im Berufsverkehr nur alle zehn Minuten statt im regulären Fünf-Minuten-Takt fahren. Die Folge waren überfüllte Wagen und Verspätungen, auch weil das Ein- und Aussteigen wegen der Enge deutlich länger als üblich dauerte. Techniker konnten den genauen Grund für die Störung zunächst nicht finden.

Gerade erst repariert, fiel die Weiche erneut aus

Ein alter Bekannter war dagegen die defekte Weiche am Ostbahnhof, die schon am Dienstag den Verkehr auf den Ost-West-Linien massiv behinderte. Nachdem die S-Bahn zunächst eine erfolgreiche Reparatur vermeldete, fiel die Weiche an der westlichen Ausfahrt am Mittwoch um 9.15 Uhr erneut aus. Stellte am Dienstag der Weichenantrieb seine Arbeit ein, funktionierte am Mittwoch ein Bauteil nicht, das die richtige Lage der Weiche prüft. Erreicht eine Weichenzunge nicht die sogenannte Endlage, drohen Züge zu entgleisen.

Auch dieser Ausfall sei nicht kältebedingt, versicherte der S-Bahnsprecher. Im Tagesverlauf konnten Techniker den Defekt beheben, in der nächtlichen Betriebspause zu Donnerstag soll die Weiche ausgiebig getestet werden, um neue Pannen zu verhindern. Weil wegen des Defekts zwischen Ostbahnhof und dem Bahnhof Jannowitzbrücke nur ein Gleis zur Verfügung stand, kam es auf den Stadtbahn-Linien zu erheblichen Einschränkungen. So konnte die S3 nur zwischen Friedrichs­hagen und Ostkreuz im Zehn-Minuten-Takt fahren, die S5 (Strausberg Nord – Westkreuz) nur alle 20 Minuten und auf der S7 konnte die S-Bahn den Zehn-Minuten-Takt nur zwischen Potsdam und Charlottenburg anbieten. Die S75 fuhr nur bis Lichtenberg (statt bis Ostkreuz).

Bereits im milden Januar wurde das Ziel verfehlt

Doch nicht erst seit dem Kälteinbruch vor einigen Tagen hat die S-Bahn Berlin erhebliche Betriebs-Probleme. Nach bislang unveröffentlichten Zahlen, die der Berliner Morgenpost vorliegen, hat die Bahntochter bereits im relativ milden Januar das vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsziel von 96 Prozent erneut deutlich verfehlt. Lediglich 94,7 Prozent der Züge fuhren demnach ohne Verspätung, eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte. Wobei die S-Bahn (und auch der Verkehrsverbund) einen Zug erst als unpünktlich wertet, wenn die Fahrt vier Minuten und mehr vom Fahrplan abweicht. Eine Regelung, die bei vielen Fahrgästen auf wenig Verständnis trifft, da bereits Verspätungen von zwei Minuten dafür sorgen können, dass der Anschluss verpasst wird.

Während sich die Pünktlichkeit auf der im Vorjahr besonders störanfälligen Ringbahn etwas verbesserte (auf 94,6 Prozent), brach sie auf den besonders für Pendler wichtigen Ost-West-Linien, die Berlin auf der Stadtbahn durchqueren, massiv ein. Nur noch 92,5 Prozent der Züge fuhren im Januar ohne Verspätung, im Vorjahr waren es 96,7 Prozent.

Unterschiedliche Gründe für die rund 15.400 verspäteten Züge

Die Ursachen für die insgesamt mehr als 15.400 verspäteten Züge sind vielfältig. In rund einem Viertel der Fälle (3695 Fahrten) war die S-Bahn selbst dafür verantwortlich, etwa weil Züge defekt waren oder Triebfahrzeugführer sich krank meldeten und Ersatz nicht rechtzeitig organisiert werden konnte. Fast gleichauf liegen die Verspätungen, die durch Infrastrukturstörungen (defekte Weichen oder kaputte Signale) oder durch Dritte verursacht wurden.

Insgesamt setzt sich bei der S-Bahn zu Jahresbeginn der Negativtrend des vergangenen Jahres fort. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der für die Länder die Leistungen bestellt und kontrolliert, ist alles andere als zufrieden. "Die negative Entwicklung der Pünktlichkeit im Berliner S-Bahn-Netz seit dem Frühjahr 2017 ist unbefriedigend", sagte VBB-Sprecherin Elke Krokowski der Berliner Morgenpost. Gerade die immer wieder auftretenden Häufungen von Weichen-, Signal- und Stellwerksstörungen würden die "mangelnde Robustheit" der von der DB Netz AG betriebenen Infrastruktur zeigen. "Die in den letzten Jahren begonnenen Maßnahmen reichen hier offenbar noch nicht aus und müssen intensiviert werden", so Krokowski.

